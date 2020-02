Gripa blaža nego lani, a najviše pogađa malu i školsku djecu

Premda je, prema ocjenama stručnjaka, ovogodišnja sezona gripe za sada blaga iako najviše pogađa djecu predškolske dobi i onu do 14 godina, teško je predvidjeti očekuje li nas njezin vrhunac u veljači, piše u nedjelju Večernji list.

No, naravno, kada dijete umre od posljedica gripe, uvijek to izazove uznemirenost javnosti i roditelja, iako su svjesni da se, nažalost, može dogoditi da gripa izazove i upalu mozga djeteta, no to je rijetko, piše Večernji list.

U Hrvatskoj je zaključno s 26. siječnja 2020. godine službeno registrirano ukupno 5368 oboljelih od gripe, od kojih je 2458 prijavljeno tijekom četiri tjedna 2020., navodi HZJZ.

Prema pristiglim prijavama, najviše su obolijevala djeca u dobi od pet do šest godina, zatim djeca od jedne do četiri godine te na trećem mjestu školska djeca u dobi od sedam do 14 godina. HZJZ navodi da je tijekom sezone 2019./2020. broj prijava gripe u posljednjih mjesec dana manji u odnosu na isto razdoblje lani, donosi Večernji list.