Tajanstvena bolest ubila više od 50 ljudi u DR Kongu, djeca su pojela šišmiša...

Afrički ured Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) priopćio je da je prva epidemija izbila u gradu Boloko, na sjeverozapadu zemlje. Zabilježeno je da je troje djece pojelo šišmiša i umrlo nakon što su razvili simptome hemoragične groznice. Razmak između pojave simptoma i smrti je u većini slučajeva bio 48 sati , piše Sky News .

'To je ono što doista zabrinjava', rekao je Serge Ngalebato, medicinski direktor bolnice Bikoro, regionalnog centra za praćenje, novinskoj agenciji Associated Press. Epidemija je izbila 21. siječnja te je zabilježeno 419 slučajeva zaraženih, uključujući 53 smrtna slučaja. Do drugog izbijanja tajanstvene bolesti došlo je u gradu Bomate 9. veljače.

Uzorci 13 slučajeva poslani su na testiranje u Nacionalni institut za biomedicinska istraživanja u glavnom gradu Konga, Kinšasi, priopćio je WHO, a svi su uzorci bili negativni na ebolu ili druge uobičajene bolesti hemoragijske groznice poput Marburga. Neki su bili pozitivni na malariju. Prošle godine se u drugom dijelu Konga pojavila još jedna tajanstvena bolest slična gripi, koja je ubila desetke ljudi, a smatralo se da je vjerojatno bila u pitanju malarija.