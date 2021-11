Grdosija od ciklone pred vratima: Lokalno bi moglo pasti i do 200 mm kiše, u Alpama do metar snijega

Najavljena ciklona koja donosi primjenu vremena na vratima je. Lokalno će pasti veće količine kiše, a u Alpama bi moglo pasti i metar snijega. No iza sredine tjedna, stiže još jedna ciklona

Prijepodne postupan prestanak oborine, a zatim i djelomično razvedravanje, najprije na zapadu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni potom i sjeverozapadni.

Na Jadranu umjeren i jak jugozapadnjak i jugo, a prolazno i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura uglavnom od 7 do 11, na Jadranu između 13 i 17, a najviša dnevna od 11 do 16 na kopnu te između 17 i 21 °C na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije.



Neverin javlja kako su prve oborine zahvatile još ranije sjeverni Jadran, a na Platku je do nedjelje poslijepodne izmjereno već i 28 mm kiše. No, to nije ništa obzirom na količinu koja se očekuje kasno večeras i noćas.