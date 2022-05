[FOTO/VIDEO] Grbin: Kada dobijemo mandat, posvetit ćemo ga poboljšanju prava radnika

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je u nedjelju na proslavi Međunarodnog praznika rada u Rijeci da će ta stranka, kada dobije povjerenje na izborima, mandat posvetiti poboljšanju prava radnika, kako bi svi svi koji žive od svoga rada mogli od zarađenoga adekvatno živjeti

Grbin je na proslavi u parku kod Trsatske gradine, koju organizira riječki SDP, kazao da se, kao što "8. mart često postaje jedini dan kada se govori o pravima žena, tako i 1. maj često pretvara u jedini dana kada se govori o pravima radnika", ali da će oni to promijeniti.

"Doživljavali smo najbizarnije diskriminacije, a izdvojit ću meni najčudniju, a to je bila diskriminacija po praznicima," rekao je dodavši da je to sada gotovo.

"Danas se možemo pogledati u oči, razgovarati, ali najviše od svega podsjetiti da Praznik rada nije bez vraga 1. maja, da su se za to da ovaj dan bude praznik neki ljudi morali izboriti, neki umrijeti, da bi mi danas ovdje mogli nastaviti živjeti, raditi i zagovarati ono što je u svakom društvu, ako želi biti istinski demokratsko i socijalno, ključno, a to je da ljudi mogu dostojanstveno živjeti od svoga rada", ustvrdio je.

Kazao je da se to odnosi na one koji danas rade i one koji su radili 30, 40 godina, koji su radom zaslužili mirovinu, iz dana u dan sve manju.