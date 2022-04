Grbin o prepucavanju premijera i predsjednika: Ne volim takvu retoriku. Padaju teške riječi

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin poručio je u subotu da, ako premijer ne želi surađivati s predsjednikom s kojim po Ustavu mora surađivati po pitanju obrane, sigurnosti i vanjskih poslova u vrijeme kada nedaleko od Hrvatske imamo agresiju, onda to ugrožava same temelje funkcioniranja države

"To nije moj stil, ne volim takvu retoriku jer ona nikome ne donosi ništa dobro. Želim da bude potpuno jasna razlika između problematične retorike koja je ustvari više na razini zabave, komentara i funkcioniranja", istaknuo je Grbin.

"Ne može te teška riječ, ako se baviš politikom, spriječiti da radiš onaj posao za koji su te građani izabrali i koji si uostalom i sam prihvatio", ustvrdio je Grbin koji međutim napominje da ne odobrava teške riječi.

Premijer sad kuka, a nedavno je našeg kolegu nazvao panjem

"Taj rječnik nije u politici koristan, ali nije tu samo jedna osoba koja ga koristi. Premijer se danas žali, plače i kuka, a ne tako davno je u Saboru jednog našeg kolegu nazvao panjem. Ako ti nekome možeš reći panj i praviti se da je to prihvatljivo, onda kada dobiješ nazad takve riječi nemoj plakati", naglasio je predsjednik SDP-a.

Premijer Plenković, ističe Grbin, mora konačno shvatiti da ne može jednostrano prekinuti odluku s drugim granama vlasti s obzirom da predsjednik države po ustavu ima ovlasti u politikama koje su danas, u vrijeme ratne krize iznimno važne.

"Realno baš me briga da li će netko nekoga pozivati na svečane sjednice, to je potpuno irelevantno, ali ako se neće surađivati na pitanjima koje se tiču sigurnosno-obavještajnog aparata, obrane i vanjskih poslova te dogovora oko imenovanja veleposlanika, onda to već dovodi u pitanje funkcioniranje države" poručio je Grbin.

Naglasio je i kako onaj koji je rekao da će prekinuti takvu suradnju, a to je premijer Plenković, mora objasniti na koji način će osigurati da država ide dalje i da zbog takve odluke o prekidu suradnje nema štetne posljedice.

Inače, u Puli je danas održana rasprava čelnika SDP-a pod nazivom "Važnost socijaldemokratskih politika u gospodarskoj krizi" s njihovim europarlamentarcima s obzirom da, kako je rekao Grbin "upravo rast cijena te udar na standard građanima predstavlja jedan od najvećih životnih problema".

"Iako je nedavno objavljen podatak o porastu prosječne plaće u Hrvatskoj, ona je rasla samo u nominalnom iznosu, a smanjila se vrijednost mirovina i drugih socijalnih primanja. To je posljedica rasta cijena i inflacije koja je danas zbog ruske agresije na Ukrajinu još i veća", zaključio je Grbin.