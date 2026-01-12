Grbin: Dok sam ja gradonačelnik Thompson neće nastupati u Puli

Istra je ustala iz sjene, pulska Arena te čeka. Pisalo je to na jednom transparentu koji se mogao vidjeti u publici okupljenoj protekle subote na subotu na prvom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Poreču. Dan kasnije, za vrijeme drugog koncerta, istu tu poruku sam je Thompson odlučio prokomentirati riječima kako "za takav koncert još nije vrijeme, ali da – interes postoji".

Grbin je za Večernji list kazao kako u pravilniku za održavanje programa u amfiteatru iz 2018. godine u članku 3. lijepo piše da se termin za održavanje programa može dobiti samo za program od interesa za Grad Pulu i koji nije protivan vrijednostima koje se promiču Statutom grada Pule.