Grbin: Dok sam ja gradonačelnik Thompson neće nastupati u Puli

'Dok sam ja gradonačelnik, Thompson neće u Puli nastupati u prostorima kojima upravlja grad. Tamo gdje grad nema nadležnost odluke, naravno, donose drugi', kazao je Peđa Grbin (SDP) gradonačelnik Pule
Istra je ustala iz sjene, pulska Arena te čeka. Pisalo je to na jednom transparentu koji se mogao vidjeti u publici okupljenoj protekle subote na subotu na prvom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Poreču. Dan kasnije, za vrijeme drugog koncerta, istu tu poruku sam je Thompson odlučio prokomentirati riječima kako "za takav koncert još nije vrijeme, ali da – interes postoji".
Grbin je za Večernji list kazao kako u pravilniku za održavanje programa u amfiteatru iz 2018. godine u članku 3. lijepo piše da se termin za održavanje programa može dobiti samo za program od interesa za Grad Pulu i koji nije protivan vrijednostima koje se promiču Statutom grada Pule.
'Imajući navedeno u vidu, ne vidim kako bi onaj koji misli da bi za Istru trebalo biti tragično i loše što je 1945. godine ušla u sastav Hrvatske, odnosno što je oslobođena i što je napokon došla pod kontrolu Hrvatske, mogao nastupati u Puli. U konačnici, ja kao gradonačelnik imam pravo i sam kao predstavnik vlasnika donijeti odluku o zabrani koncerta tako da mogu kazati da dok sam ja gradonačelnik, Thompson neće u Puli nastupati u prostorima kojima upravlja grad. Tamo gdje grad nema nadležnost odluke, naravno, donose drugi', poručio je za Večernji list Grbin.