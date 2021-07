Gradonačelnik Paliaga: Ne znam otkud ministru Berošu to da se cijepilo 80 posto stanovnika Rovinja

Ministar zdravstva Vili Beroš u srijedu je ustvrdio da je u Rovinju cijepljeno 80 posto stanovništva, no čini se da tomu ipak nije tako. Izvješćujući Sabor o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti za epidemije covida, Beroš je rekao da tako veliki obuhvat cijepljenih u Rovinju 'govori o velikom stupnju osobne odgovornosti'. Glas Istre piše danas da je Rovinj daleko od 80 posto cijepljenih

U tom se priopćenju navodi sljedeće: 'Dok je u većini ostalih dijelova Hrvatske zabilježen pad u odazivu građana na cijepljenje, situacija na području Grada Rovinja je i više nego zadovoljavajuća. Prema podacima Ispostave Rovinj Istarskih domova zdravlja, od 11. veljače 2021. do 24. lipnja 2021. u Ispostavi Rovinj cijepilo se ukupno 11.414 građana, od čega 2.056 na punktu Doma Zdravlja te 9.358 na punktu u Dvorani Valbruna. Od voditeljice Ispostave, dr. Corinne Pellizzer Lanča, saznajemo i kako je 6.853 primilo prvu dozu, dok se s obje doze cijepilo ukupno 4.561 osoba'.

Budući da po posljednjem popisu stanovništva Rovinj ima oko 14.500 stanovnika, brojka od 11.414 građana odgovara brojci od 80 posto cijepljenih. Međutim, i sam gradonačelnik Marko Paliaga za Glas Istre je rekao da ne zna otkuda ministru Berošu taj broj, jer oni brojku od 80 posto cijepljenih nisu komunicirali. Paliaga je potvrdio i da su u brojku od 11.414 građana uključeni i stanovnici okolnih općina poput Bala i Kanfanara koji su se cijepili u Rovinju.

Isto tako, piše Glas Istre, iz ovih je brojki jasno da se do sada s dvije doze cijepilo tek oko 4.500 ljudi, što je oko trećine stanovnika Rovinja, ali i tu treba uzeti u obzir da je dio cijepljenih vjerojatno iz okolnih općina. Nepoznato je i računaju li se u brojci od 6.853 osobe koje su primile prvu dozu i onih 4.561 s drugom dozom ili su to isključivo osobe koje su primile samo jednu dozu, te će se u idućih nekoliko mjeseci cijepiti drugom dozom. U tom bi slučaju brojka doista i mogla doći do 11.414 cijepljenih građana, ali opet niti u toj brojci neće biti samo stanovnici Rovinja.