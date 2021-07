Koliko se građana Hrvatske još planira cijepiti i zašto neki odbijaju cjepivo? Najviše ih se plaši nuspojava, a tu je i strah od čipova

Što građani misle o cijepljenju protiv Covida-19, koliko ih se cijepilo, koliko ih to planira učiniti, a kome cijepljenje ne pada na pamet, donosi RTL u ekskluzivnom istraživanju koje je za tu TV kuću provela agencija Promocija plus

U Hrvatskoj je prema posljednjim službenim podacima protiv koronavirusa cijepljeno više od milijun i pol ljudi – 45 posto odraslih, iako je plan do ljeta bio da se cijepi više od polovice stanovništva. Da bismo stekli kolektivni imunitet, poželjno je da se cijepi najmanje 70 posto građana.

U istraživanju za RTL na pitanje jeste li se cijepili, 48 posto ispitanika odgovara potvrdno. Da to namjerava učiniti, odgovorilo je 16,5 posto ispitanih. Četvrtina njih (25,4 posto) neće se cijepiti, a vidimo i da je nešto manje od 9 posto (8,7 posto) ispitanih preboljelo zarazu.

Planiraju se cijepiti, ali to još nisu učinili. Zašto? Ključni su odgovori to da čekaju kako će cjepivo djelovati kod drugih (26,6 posto), odnosno više od četvrtine. 23,2 posto njih kaže da još nisu stigli na red, a 15,1 posto planira se cijepiti na jesen, kako bi bili otporniji na novi soj virusa.

Kod onih koji se nisu cijepili, a nisu niti preboljeli koronu, ključni argument zašto se ne žele cijepiti navode moguće nuspojave. Takvih je gotovo trećina ili 31.2 posto. Više od četvrtine (27,7 posto) smatra da je cjepivo nesigurno, dok 15,8 posto tvrdi da je korona laž ili da se preuveličava opasnost od ove zarazne bolesti koja je paralizirala svijet. To su ključna tri odgovora, no ima i onih koji primjerice navode da Bill Gates čipira ljude, takvih je 1,9 posto. dok se gotovo 5,7 posto anketiranih protivi svakom, pa tako i ovom cijepljenju.

Mnogi su procesom cijepljenja nezadovoljni. Da je on u našoj zemlji osrednji, misli najviše ispitanika koji su dali ocjenu 3, 42,8 posto ispitanika. Prolaznu ocjenu dvojku i vrlo dobar četiri - daje podjednako ispitanih, njih 18 posto za dovoljan i 18,4 posto za vrlo dobar. Sličan je broj onih koji misle da je proces izrazito loš (6,6 posto) i onih koji smatraju da je proces cijeljenja izvrstan (7,6 posto). Kakav je proces cijepljenja u Hrvatskoj ne zna njih 6,5 posto.

Ispitanici su podijelili svoj stav i o ideji Banskih dvora da se uskrate potpore onim poslodavcima čiji se radnici ne cijepe. U potpunosti ili uglavnom to podržava 26,1 posto. Daleko je veći broj onih koji uglavnom i nikako ne podržavaju uvjetovanje potpora za očuvanje radnih mjesta cijepljenjem, 65,7 posto.

Istraživanje Promocije plus za RTL provedeno je od 5. do 8. srpnja na uzorku od 1300 ispitanika. Standardna greška uzorka iznosi plus/ minus 2,7 posto, uz razinu pouzdanosti od 95 posto.