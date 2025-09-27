Gradi se prometnica koja bi trebala smanjiti gužve između Splita i Omiša

Radovi na probijanju tunela Gladnjici na toj dionici trebali bi biti završeni do kraja ove godine , izvijestili su predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta .

"Prometnica Mravinci-TTTS Stobreč iznimno je važna jer će se njome smanjiti prometne gužve na splitsko-omiškom području", rekao je Šuta. Po njegovim riječima, infrastrukturne ceste između Splita i Omiša trebale bi biti završene do 2030., a u taj projekt će se investirati oko 500 milijuna eura.

Budimir je izvijestio da će izgradnja prometnice Mravinac-TTTS Stobreč stajati 32 milijuna eura, a rotor u Mravincima 7,5 milijuna eura, dok će izgradnja rotora na TTTS-u Stobreč koštati oko 20 milijuna eura.

"Prometnica Mravinci-Stobreč, iako u zabačenom području, rasteretit će promet od čvora Solin u pravcu Omiša do čvora TTTS Stobreč," kazao je Budimir. Po njegovim riječima, cestovna dionica Mravinci- Stobreč služit će i kamionima koji će iz Splita odvoziti smeće u Lećevicu, a na obližnjem odlagalištu Karepovac nalazit će se pretovarna stanica.

Budimir je izvijestio da je za izgradnju dionice Dugi Rat - Omiš odabran izvođač radova, a početak radova očekuje se u idućih šest mjeseci. "Izgradnja te dionica ceste koštat će 85 milijuna eura, a procjenjuje se da bi izgradnja dionice od TTTS Stobreča do Stare Podstrane mogla stajati oko 120 milijuna eura," kazao je.

Načelnik općine Podstrana Mijo Dropulić, koji je bio na današnjem obilasku gradilišta prometnice Mravinci- Stobreč, izrazio je zadovoljstvo izgradnjom te ceste i drugih prometnih dionica između Splita i Omiša također naglasivši da će to rasteretiti prometne gužve kroz Podstranu zbog kojih su nedavno i prosvjedovali njezini žitelji.

Prometne gužve između Splita i Omiša već godinama su najveće u Hrvatskoj, posebice tijekom ljetnih mjeseci u špici turističke sezone.