Građani negoduju zbog smrada sa odlagališta otpada

Dvadesetak mještana ulice Ilirije u Šijani, koji žive u kućama u blizini pulskog odlagališta otpada Metis na kojem je u nedjelju izbio veliki požar, u ponedjeljak se spontano okupilo kako bi iskazali negodovanje stanjem na odlagalištu i činjenicom da 'ne mogu živjeti od nesnosnog smrada' koji se tamo širi

'Mi raspolažemo video nadzorom, no u trenutku izbijanja požara u Metisu, nije bilo radnika te je požar prvi dojavio djelatnik van službe koji se igrom slučaja našao u blizini. Vatrogasci su stigli za deset minuta', ustvrdio je voditelj pulskog Metisa dodavši kako materijalna šteta nije velika te iznosi oko deset tisuća kuna. Po njegovim riječima Metis nastavlja normalno s radom s time da je opožareni dio zatvoren i nakon istrage kreće u sanaciju.

Voditelj pulskog Metisa Josip Butorac ponovio je novinarima da je najvjerojatnije došlo do samozapaljenja, no ne isključuje ni ljudski faktor. Na upit jesu li svjesni u Metisu da stanovnici okolnih kuća već godinama ne mogu živjeti od nesnosnog smrada koje se širi odlagalištem, Butorac je potvrdio da ozbiljno razmišljaju o preseljenju i pronalasku alternativne lokacije.

Neslužbeno se doznaje da je u tom požaru do sada izgorjelo između 400 i 500 metara kubnih usitnjenog raznoraznog glomaznog otpada koji se prikuplja po gradu i ovdje odlaže. Riječ je uglavnom o odbačenim madracima i namještaju, gumama i karoserijama vozila, odnosno o otpadu koji se nakon usitnjavanja odvozi tako da u zapaljenoj gomili nije bilo opasnog otpada.

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu grada Pule Giordano Škuflić kazao je kako suosjeća s građanima ali kako je u pitanju privatna tvrtka gdje Grad nema nikakve ingerencije i ovlasti.

'Ovo je privatno poduzeće koje je registrirano za obavljanje te djelatnosti. Havarija se dogodila unutar njihova tvornice, Grad nema nikakve ingerencije niti nema pravo pristupa. Nadležne institucije će obaviti izvide i utvrditi zbog čega je do toga došlo. Ono što znamo je to da takve havarije se u prošlosti nisu događale, da li je bilo propusta s njihove strane to će utvrditi izvidi'. poručio je pročelnik Škufić.