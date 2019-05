Grabar- Kitarović: Vukovar nije samo simbol otpora nego i razvoja Hrvatske, moramo stalno misliti na njega

U povodu Dana grada Vukovara, u petak na blagdan zaštitnika sv. Filipa i Jakova, svečanom sjednicom Gradskog vijeća u nazočnosti gotovo cijelog državnog vrha, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović poručila je kako o Vukovaru moramo razmišljati tijekom cijele godine, a ne samo 18. studenoga, jer taj grad, kako je istaknula, nije samo simbol herojskog otpora u mučeništva, nego i razvoja Hrvatske.

"I jučer smo donijeli veliki program razvojne pomoći Vukovaru, vrijedan 1,4 milijarde kuna, a značajno smo povećali i sredstva Fonda za obnovu i razvoja grada Vukovara", rekao je Plenković i dodao kako ljudi s istoka Hrvatske više od svega cijene istinu i žele čuti istinu bez koje, poručio, nema niti oprosta, niti pomirenja niti suživota.. "I zato istinu moramo utvrditi. Stoga razumijem nastojanje gradonačelnika i mnogih hrvatskih branitelja da se upravo to učini. I to trebaju raditi institucije hrvatske države, predano i možda i angažiranije, ali trebamo to raditi u političkom smislu na način da smo svjesni da smo u 2019. i da su sve ključne nacionalne zadaće iza nas, da je Vukovar slobodan hrvatski grad i da je grad u kojem žive i Srbi. To je grad u kojem moramo graditi europsku Hrvatsku", rekao je Plenković

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava pohvalio se značajnim gospodarskim napretkom Vukovara istaknuvši kako je 2018. u vukovarske gospodarske programe uloženo 13 milijuna kuna, a u gradu je od lani 579 radnih mjesta više nego godinu ranije. Zahvalio je Vladi na ulaganjima u Vukovar i istaknuo kako je zajedništvo pravac kojim Vukovar želi ići i dalje.

"I osim ogromnog minusa koji je Vukovaru donio Domovinski rat, Vukovar se pridigao i napreduje", kazao je Penava.