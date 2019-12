Miroslav Tuđman protiv rođenoga brata: Neka se Škoro odluči je li kandidat za predsjednika ili sređuje stvari u HDZ-u

Miroslav Tuđman, sin prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, otkrio je da je Kolinda Grabar - Kitarović njegov favorit za poziciju predsjednika/predsjednice Republike te što misli o Miroslavu Škori

'Posao predsjednice ili predsjednika Republike zahtijeva određena znjanja, umijeća, poznavanje situacije, a mislim da je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović jedina koja to ima. Svi ostali kandidati nemaju to iskustvo i to znanje da bi uspješno mogli voditi državu', rekao je Miroslav Tuđman prenosi N1.