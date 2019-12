Grabar-Kitarović oštro po Škori: 'Otišao je zato što to nije donosilo dovoljno novaca da bi izgradio tih svojih nekoliko kućerina'

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović i kandidatkinja HDZ-a za još jedan predsjednički mandat, Kolinda Grabar Kitarović, boravila je u Velikom Trgovišću u rodnoj kući prvog hrvatskog predsjednika, dr. Franje Tuđmana.

'Na nama je ostalo da ispunimo uvjete za članstvo u Europskoj uniji i NATO-u, a na meni danas ostaje izgrađivati Hrvatsku dalje prosperitetnom državom za svaku hrvatsku obitelj i ono što je silno želio - hrvatski imidž u svijetu, pozitivan, kao snažne države, koja je saveznica svima u europskoj obitelji i NATO-u i na tome ću nastaviti svesrdno raditi', rekla je predsjednica.



'Doktora Franju Tuđmana smatram svojim učiteljem', dodala je.



Upitana za komentar na izjavu Tuđmanova sina, Stjepana Tuđmana, koji je novinaru N1 rekao kako zna da Škoro nije i kandidat HDZ-a, predsjednica je rekla da ne želi ulaziti u odnose bilo koje obitelji.



'Nikada to ne radim, neću uopće to komentirati. Stjepan Tuđman je danas privatna osoba, nema razloga zašto bi predsjednica Hrvatske komentirala njegove riječi', rekla je.



'HDZ ostaje čvrsto na liniji koju je zacrtao doktor Franjo Tuđman. Ja nikad neću odustati od tog puta dr. Franje Tuđmana i budućnost će pokazati koliki je on bio velikan', rekla je predsjednica.



'Ja jesam nestranačka osoba, ali to ne znači da ne poštujem Franju Tuđmana kao prvog predsjednika, vrhovnika, vizonara', dodala je.



Novinari su je upitali za komentar na izjavu Miroslava Škore, koji je rekao da je od Tuđmana danas ostalo samo ime. 'Tko to govori, čovjek koji je otišao ih Hrvatske '89. godine i zarađivao novce u Americi?', upitala je predsjednica pa nastavila:



'Došla je moja američka obitelj i rekla dođi s nama, tu će biti rata, a ja sam rekla da ostajem. Umjesto da sam sa svojih 6 jezika koje znam radila za UNPROFOR za 1000 maraka, ja sam zarađivala ravno 90 maraka mjesečno u Ministarstvu obrazovanja i tehnologije, prešla u Ministarstvo vanjskih poslova za 200 maraka i skupa smo se borili za priznanje. Pogledajte danas Kosovo i vidjet ćete koliko je to teško. Neka nitko ne minorizira ulogu svih nas koji smo ovdje radili, dok je netko pjevao u Americi i zarađivao velike novce', rekla je predsjednica.



Dodala je da je novinari često prozivaju za pjevanje. 'Ja pjevam iz gušta, a neki pjevaju za velike novce. Prošle su godine organizirali dobrotvorne koncerte na račun lokalne samouprave', rekla je predsjednica.



'To je zamagljivanje očiju narodu, da bi sebi stvorio nekakve ovlasti. Bio je najprije generalni konzul u Pečuhu, kasnije je bio saborski zastupnik, otišao je nakon osam mjeseci. Ako želiš mijenjati svijet, mijenjaj stvari oko sebe. Ja sam isto svašta prošla, on je otišao zato što to nije donosilo dovoljno novaca da bi izgradio tih svojih nekoliko kućerina i visoke zidove kojima se ogradio i sada tvrdi da je on nekakav narodni čovjek. Ma dajte, molim vas! Malo morgen, kako je jučer rekao Kalmeta', rekla je predsjednica.