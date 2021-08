Grabar Kitarović neugodno iznenađena Škorinim rukoljubom na svadbi, on uzvratio preko Facebooka: Nisam imao takav dojam

Miroslav Škoro, saborski zastupnik, bivši kandidat za predsjednika Republike Hrvatske i bvši predsjednik Domovinskog pokreta, ovog se vikenda na svadbi sina HDZ-ova saborskog zastupnika Ante Deura, srdačno pozdravio s bivšom predsjednicom Republike Kolindom Grabar-Kitarović i poljubio joj ruku

'Žao mi je što gospođa Grabar Kitarović danas preko anonimnih izvora poručuje da je bila neugodno zatečena mojojom gestom jer nisam imao takav dojam na mjestu događaja. Kućni odgoj me naučio kako se pozdravlja damu, uz to i bivšu predsjednicu. To je čin pristojnosti. Ništa više ni manje od toga. Bez obzira na njezino naknadno negodovanje, opet bih to ponovio.