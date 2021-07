Članovi Predsjedništva zbunjeni iznenadnom ostavkom Škore, traže hitnu sjednicu: Više detalja bit će definirano u ponedjeljak

Sjednica Predsjedništva Domovinskog pokreta (DP) najavljena je članovima tog tijela za sljedeći tjedan, a više detalja trebalo bi biti definirano u ponedjeljak, doznaje se u DP-u nakon što su hitnu sjednicu zatražili članovi tog tijela stranke

Naveli su pritom da je Predsjedništvo prema statutu najviše tijelo upravljanja strankom između dviju sjednica Domovinskog odbora, te obavlja ostale poslove određene Statutom i odlučuje o drugim pitanjima koja Statutom nisu izričito stavljena u djelokrug drugih tijela.

Od zamjenika predsjednika zatražili su hitnu sjednicu Predsjedništva kako bi im dodatno pojasnio okolnosti iznenadne i pomalo u čudnim okolnostima podnesene ostavke ali i kako bi se očitovao daljnjoj organizaciji i radu stranke do najavljenih unutarstranačkih izbora, kao i u medijima najavljene promjene Statuta za koje kažu da nikada nisu spomenute na Predsjedništvu stranke. Hitnu sjednicu predsjedništva, prema pisanju medija, zatražili su Ante Prkačin, Vesna Vučemilović, Stipo Mlinarić, Ružica Vukovac, Davor Dretar, Igor Peternel, Slaven Dobrović, Damir Markuš, Barbara Knežević, Zorica Gregurić, Nikola Grabovac, ističući da su najvažniji ciljevi Domovinskog pokreta odgovornost te unutarstranačka demokracija.

"Nastavno na napise o sazivanju Predsjedništva Domovinskog pokreta, sjednica Predsjedništva najavljena je članovima Predsjedništva za sljedeći tjedan, a više detalja bit će definirano u ponedjeljak", doznaje se u petak u Domovinskom pokretu.

V.d. predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić priopćio je u srijedu da će do unutarstranačkih izbora voditi stranku, no istaknuo da se na jesen neće kandidirati za predsjednika, već će to biti osoba koja okuplja i ima pobjednički mentalitet.

"Iako je mnoge iznenadila i pritom izazvala značajne javne reakcije, ostavka Miroslava Škore na mjesto predsjednika Domovinskog pokreta, prije svega je visoko moralan čin", istaknuo je Radić nakon što je Škoro dao neopozivu ostavku na mjesto predsjednika stranke,

Ocijenio je da je to demonstracija odgovornosti prema brojnom članstvu, simpatizerima i biračima, dodavši da njihovo povjerenje nije narušeno najnovijim događajima, nego je sada još i veće.

Članica predsjedništva DP-a i saborska zastupnica Vesna Vučemilović u srijedu je oštro napala odnose s javnošću DP-a, ustvrdivši da je netko tko radi u PR-u imao "već pripremljen tekst u stilu najgoreg sjevernokorejskog agitpropa" o ostavci.

"Začuđujuća je brzina kojom se ta zahvala od nekoga iz PR službe objavila na službenoj stranici DP-a. Ako nitko od nas ništa nije znao, kako to da netko tko radi u PR-u, imao već pripremljen tekst u stilu najgoreg sjevernokorejskog agitpropa", izjavila je Vučemilović, istaknuvši da je Škoro u utorak putem Facebooka u 14 sati i 34 minute objavio ostavku, a DP je reagirao 19 minuta nakon toga podužim tekstom.

Zaključila je da je netko očigledno imao više informacija od svih tijela stranke i postavila pitanje kako je to moguće istaknuvši da to "netko treba objasniti".