Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović demantirala je danas medijske napise po kojima je zbog koronakrize i potresa u Zagrebu trajno odustala od ureda koji je zatražila od države.

Poručuje kako u uvjetima epidemije nije razgovarala niti namjerava razgovarati s Vladom o svom budućem uredu, no drži da bi, kada kriza prođe, zbog ugleda države trebala imati skroman ured iz kojeg bi sa svojim međunarodnim kontaktima mogla raditi projekte na korist Hrvatske, piše Večernji list .

'Ne znam tko i zašto plasira takve priče. Mislite li da u uvjetima epidemije treba uopće razgovarati o tome', rekla je Grabar-Kitarović na pitanje je li točno da je odustala od ureda bivše predsjednice.



Ističe kako trenutno radi od kuće, kao i mnogi drugi, i nema potrebe za posebnim uredom.



No, mnogi je, kaže, ovih dana pokušavaju kontaktirati, a država ispada neozbiljna kada ona kontakte kao bivša predsjednica održava putem privatnog maila.



'S Vladom sam razgovarala o uredu, odnosno o dvije i pol prostorije u Visokoj ulici, no kako je ta zgrada teško oštećena u potresu, s vremenom će trebati razmisliti o nekom drugom rješenju. Naravno, ne dolazi u obzir da država za to plaća skupi najam. No, ne pada mi na pamet da u ovoj krizi premijera zamaram tim pitanjem', rekla je bivša predsjednica za Večernji list.