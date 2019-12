Gospodar Fejsa, Evita Peron i svađalica minimalist: Evo kako su predsjednički kandidati odradili kampanju, tko je profitirao, a tko je bio najgori u privlačenju birača

Posljednji je dan kampanje za predsjedničke izbore i dok kandidati posljednjim skupovima i obraćanjima pokušavaju pridobiti birače, politički analitičar Žarko Puhovski za tportal analizira kako je tko odradio kampanju

Već u subotu nastupit će izborna šutnja, a u nedjelju će birači izaći na birališta u prvom krugu izbora. Iako je službena kampanja trajala svega dva tjedna, mnogi od kandidata birače su mamili već prije. Sama kampanja, ako se pita političkog analitičara Žarka Puhovskog, bila je prazna. 'I to ne isključivo zaslugom kandidata, nego zbog potpuno promašenog sustava u kojem se teškom artiljerijom općih izbora izabire jedna zapravo nevažna funkcija. To je značilo da su kandidatima ostale dvije mogućnosti - da govore gluposti ili da se ponašaju protuustavno. Većina je odabrala kombinaciju jednoga i drugoga', poručio je za tportal Puhovski.

Što se tiče dobitnika i gubitnika kampanje, Puhovski je secirao svakog kandidata. 'Meni se čini da je u kampanji sve u svemu najbolje prošao Miroslav Škoro do točke sučeljavanje, gdje se, ni iz kome poznatih razloga, zaledio. S druge strane mi se čini da je Zoran Milanović imao minimalističku kampanju - on je najmanje obećavao, što je sasvim inteligentno, ali se i najviše svađao. Daleko najgora kampanja od vodećih kandidata bila je ona Kolinde Grabar Kitarović te je očito pokazala da ne zna gdje se nalazi, u kojem vremenu itd. I posljednjih dana njenu su kampanju uzeli pod kontrolu iz stranačkog centra pa je djelovala kao lutak na nečijim koncima. On je izrekla daleko najviše besmislica, a po tonu se ponašala kao da je supruga predsjednika, recimo Evita Peron, jer je svako malo plakala zbog nečega, ushićivala se itd.', kazao je Puhovski.

U kampanji je mnogima za oko zapeo Dario Juričan alias Milan Bandić svojom predsjedničkom antikampanjom. 'Imali smo snimanje filma koje se zove kampanja Darija Juričana, a koji je na koncu najbolje prošao jer će dobiti novac za film i istovremeno će biti proglašen alternativnim kandidatom. Međutim mislim da je promašio temu jer se radi o nacionalnim izborima, a ne izborima za Zagreb, jer Milan Bandić nije baš svima toliko poznat', kaže Puhovski, aludirajući na činjenicu da je Juričan u procesu snimanja filma o Bandiću i dodajući kako Juričan ovakvom kampanjom i pomaže Bandiću jer se u neku ruku zagrebački gradonačelnik pojavljuje kao superman kojeg svi napadaju, a nitko mu ne može ništa.

Na izborima će, daje naslutiti Puhovski, podbaciti i 'gospodari Facebooka' Mislav Kolakušić i Ivan Pernar, a koji podršku najviše traže upravo kroz tu društvenu mrežu. 'Kolakušić se snalazi očito u samo naredbodavnoj funkciji, a u sučeljavanju je bio potpuno izgubljen. On je do te mjere određen svojim shvaćanjem vlastite važnosti da rukom maše samo gore-dolje, a ne lijevo-desno, i to kako bi naglasio svoj autoritet i da ne pokvari nabore na sakou koji je uvijek ispeglan bez greške. U jednom trenutku krenuo je dosta naprijed s tom paradigmom rijeke ponornice koja se izgubila u dubinama Facebooka pa se ponovno pojavi, međutim on je ipak osuđen na jednoznamenkaste postotke', kaže Puhovski. Smatra da je Kolakušić bio jedini potencijalno opasni kandidat jer je imao jasne protuustavne ambicije. 'Kad je postalo jasno da on neće postati predsjednik, izbori su zapravo postali nevažni jer je nebitno tko će biti predsjednik države u ovoj konstelaciji. Pravi sadržaj izbora je tko će biti novi predsjednik HDZ-a i mi smo svi nažalost prisiljeni sudjelovati u stranačkim izborima', dodaje.

Za Pernara Puhovski kaže da je bio superioran na sučeljavanju jer je imao jednostavnu koncepciju u glavi i odgovore na sva pitanja davao u sklopu te koncepcije. 'Jedino mu je vjerojatno žao što ga nisu iznijeli sa sučeljavanja. Međutim on se s tim radikalističkim stavom više se ne može proširiti u biračkoj potpori jer na isto biračko tijelo atakiraju i Kolakušić, Babić i Juričan te će njegovi rezultati biti slabi', kaže Puhovski. Ankete velike šanse ne daju ni bivšoj predsjednici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Daliji Orešković. 'Ona je pokušala kombinirati damski pristup i lijevo-liberalnu komponentu. Ostala je dužna odgovor na pitanje sa sučeljavanja o tomu da se sama nalazi u sukobu interesa jer je funkciju u Povjerenstvu za sukob interesa iskoristila za kandidaturu', napominje Puhovski.

Reakcije desnice izazvala je pak kampanja radikalne ljevičarke Katarine Peović. 'Peović je izgledala veoma konzistentno, ali je na sučeljavanju djelovala kao da joj nedostaje samo još nož u zubima i mislim da to nije naročito privlačno. Ona je možda naglasila neki revolucionarni element u svojoj kandidaturi, ali se recimo događa neobični previd poput onog da onaj koji nastupa kao radikalni ljevičar ne bi si smio dopustiti da bude posebno zabrinut za radnike Đure Đakovića, tvornice koja proizvodi oružje. Ljevičari u Europi žele zatvoriti takve tvornice, a ne da im pomažu da prežive', smatra Puhovski. Slabe rezultate ankete predviđaju i ostalim kandidatima. 'Katastrofalna kampanja bila je ona Dejana Kovača, a koji se pokazao nesposobnim kandidatom za političko agitiranje. Slično važi i za Nedjeljka Babića i Antu Đapića. Babić se bavio gostioničarskim vicevima i fantaziranjem, a Đapiću je funkcija bila da odgrize nešto Škori ako je to moguće', poručuje Puhovski.