Naelektrizirane teme i gužva na desnici pogurat će birače na glasanje, može li ih kiša obeshrabriti?

Kako ulazimo u završnicu kampanje, ona se sve više zaoštrava. Tajne službe, krađa izbora, borba na desnici između dvoje kandidata… Hoće li sve to motivirati birače da u nedjelju izađu na izbore? Komunikacijski stručnjak Krešimir Macan smatra da će izlaznost sigurno biti veća nego ranije. Pitanje je samo hoće li kiša, koja bi prema dostupnim prognozama trebala padati gotovo u cijeloj Hrvatskoj, demotivirati birače da odu na birališta

Kampanja u komunikacijskom smislu, napominje, nije bila prava kampanja, nije sama po sebi bila motivator. No zbog tenzija bi izlaznost mogla biti veća.

Vremenska prognoza za nedjelju

U dane vikenda bit će umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz kišu, a na Jadranu i izraženije pljuskove s grmljavinom. Ponegdje oborina može biti obilna. U ponedjeljak se očekuje razvedravanje. Na kopnu će puhati povremeno umjeren jugozapadni vjetar, u nedjelju i jugoistočni, no postupno će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će umjereno i jako jugo okrenuti na jugozapadnjak, a potom će tijekom nedjelje zapuhati sjeverozapadnjak. Temperatura zraka bit će u postupnom padu, ali i dalje iznad prosjeka, izgledi su vremena do ponedjeljka prema Državnom hidrometeorološkom zavodu.

Prema meteogramima, u većini Hrvatske u nedjelju će padati kiša.