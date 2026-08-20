Gospićani nezadovoljni raspravom u Saboru: Otišli vaditi krv, ne vjeruju institucijama

Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom je naveo da je propušteno spriječavanje kriminala te nije prevenirana ni šteta. Podsjetio je da 5. rujna planiraju prosvjedovati u Zagrebu
Saborska sjednica o aferi Gospić i opasnom otpadu se pratila u cijeloj Hrvatskoj pa tako i u samom Gospiću koji je najviše i pogođen ovim problemom.
Sve u svemu, mještani koji su razgovarali s novinarom Nove TV Ivanom Krznarićem, prenosi dnevnik.hr, većinom su ogorčeni te smatraju da je ovo bila predstava političkog prepucavanja. Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom naveo je da se povjerenje u institucije stječe te navodi da u Gospiću tog povjerenja nema.
'Posebice kada sada već sa sigurnošću možemo tvrditi da je propust svih razina institucija u ovom slučaju doveo do ovoga. Niti se na vrijeme spriječio ovaj kriminal, a kada se on dogodio, nije se na vrijeme ni prevenirala šteta. Kada sudionici sustava taj sustav uporno brane i govore da nije bilo nikakvih grešaka, zasigurno građani Gospića nemaju povjerenja u institucije', rekao je Bušić.
Kvaliteta zraka se nije kontinuirano mjerila
Dodao je i da su građani Gospića išli na analizu krvi kako bi izmjerili toksične koncentracije u svojim tijelima. Dok se prvi rezultati očekuju kroz rujan i listopad, Bušić odbacuje navode Marije Vučković, ministrice zaštite okoliša da su rezultati mjerenja pokazali da nema opasnosti za građane.
'Kvaliteta zraka dosad se mjerila na mjernoj stanici koja se nije kontinuirano mjerila. Ona se mjerila samo 15 dana u tijeku svakog godišnjeg doba. Da bude potpuno istinito činjenično stanje, moramo reći da se na to osvrnuo i Geotehnički fakultet u svom nalazu i mišljenju', rekao je Bušić podsjetivši i da se u Zagrebu 5. rujna priprema prosvjed oko afere Gospić na kojem očekuju veliki odaziv građana.