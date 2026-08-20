Gospićani nezadovoljni raspravom u Saboru: Otišli vaditi krv, ne vjeruju institucijama

Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom je naveo da je propušteno spriječavanje kriminala te nije prevenirana ni šteta. Podsjetio je da 5. rujna planiraju prosvjedovati u Zagrebu

Saborska sjednica o aferi Gospić i opasnom otpadu se pratila u cijeloj Hrvatskoj pa tako i u samom Gospiću koji je najviše i pogođen ovim problemom. Sve u svemu, mještani koji su razgovarali s novinarom Nove TV Ivanom Krznarićem, prenosi dnevnik.hr, većinom su ogorčeni te smatraju da je ovo bila predstava političkog prepucavanja. Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom naveo je da se povjerenje u institucije stječe te navodi da u Gospiću tog povjerenja nema.

Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL







+39 Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

'Posebice kada sada već sa sigurnošću možemo tvrditi da je propust svih razina institucija u ovom slučaju doveo do ovoga. Niti se na vrijeme spriječio ovaj kriminal, a kada se on dogodio, nije se na vrijeme ni prevenirala šteta. Kada sudionici sustava taj sustav uporno brane i govore da nije bilo nikakvih grešaka, zasigurno građani Gospića nemaju povjerenja u institucije', rekao je Bušić.