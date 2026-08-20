Saborska rasprava prešla i na TV: 'Sandra to nije vidjela. Hajdašu Dončiću to ne smeta'

Na sjednici Sabora, kaže Benčić trebala je biti i Vlada, navodeći da jedino oni mogu donijeti zaključak o hitnoj sanaciji 37 tisuća tona otpada u glavnom gradu Like. Sanader je, referirajući se da na sjednicu nije došao ni predsjednik Zoran Milanović koji ju je sazvao, niti poslao svog savjetnika, da to pokazuje da je 'posrijedi igrokaz'. Benčić nije ostala suzdržana na tu tvrdnju.

Dok se oporba i vladajući svađaju cijeli četvrtak u Saboru oko Afere Gospić i tamošnjeg ilegalnog odlagališta toksičnog otpada , Sandra Benčić iz Možemo! te Ante Sanader (HDZ) su se susreli licem u lice gostujući na RTL -u. U razgovoru koji je moderirala novinarka Dajana Šošić , piše net.hr došlo je do pravog sukoba i teških riječi u kojem su se, očekivano, obje strane optuživale za laganje.

'Ono što je HDZ-u danas igrokaz, pa i danas su se smijali na vrlo ozbiljna pitanja o ugroženosti zdravlja ljudi koje su članovi inicijative postavljali na odboru. Članovi HDZ-a, pa i kolega Sanader, su se smijali. Oni na to gledaju kao na igrokaz. A mi smo ovdje s jednom zadaćom - donijeti odluku da se provede hitna sanacija odlagališta ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću, da se hitno provedu mjere zaštite daljnje kontaminacije tla i podzemnih voda i zaštita zdravlja i ljudi. Da to isto napravimo i u Poznanovcu i drugim mjestima koje je HDZ-ov sustav i zakone koje su donosili od 2019. učinio odlagalištem otpada za cijelu otpada. Cijela Hrvatska je postala odlagalište', rekla je Benčić.

Mjerenja HZJZ-a

Na novinarsko pitanje širi li oporba paniku, kao što Vlada tvrdi, oporbena saborska zastupnica je navela da je širenje panike 'kada oni naprave sustav u kojem Hrvatska uvozi tolike tone otpada s kojima ne zna gdje će i kada imamo ministricu zdravstva koja sama danas priznaje da ne može garantirati da neće biti negativnih posljedica na zdravlje ljudi'.

Sanader se usprotivio da Benčić i oporba 'uobičajeno lažu' te da prvotno nisu ni htjeli sjednicu.

'Doveli su nas u Gospić da bi saslušali građane pa su pobjegli i prekinuli sjednicu i nisu dopustili da saslušamo građane. Mi smo nastavili sjednicu u neformalnom obliku, ostale su dvije udruge koje su s nama razgovarale. Još 28. srpnja predstavnici Vlade, njezin potpredsjednik i ministrica su razgovarali s udrugama i ljudi su bili zadovoljni s rješenjima. No onda su se pojavili oni koji pričaju da je voda zagađena. Sad pogledajte, Sandra Benčić i Ante Sanader, koji su apsolutno nestručni govoriti o toj temi. Oni šire priču da je voda zagađena. Zamislite čovjeka, došao sam u slastičarnu u Gospiću i kaže mi žena - dali bismo vam vodu, ali nismo sigurni je li ispravna. To je rezultat njihovog rada. Ni ja ne znam i ne mogu govoriti relevantno, ali ljudi iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo svojim mjerenjem potvrđuju da je voda čista. U Ogulinu, gdje je SDP na vlasti, njihov gradonačelnik se poziva na HZJZ koji je napravio mjerenje i utvrdio da je voda čista. I tamo se to priznaje', rekao je Sanader dok se čeka vidjeti kako će se saborski zastupnici postaviti o ovoj temi sutra tijekom glasanja.