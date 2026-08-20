FOTO Pazite što radi župan uoči sudbonosne sjednice za Liku: Zna se i tko je družica

Uoči saborske rasprave o opasnom otpadu u Lici, ličko-senjski župan Ernest Petry snimljen je kako se opušta u jednom pubu u središtu Gospića

Na fotografijama koje je objavio portal Teleskop, vidi se Petry u društvu mlađe žene, u vidno dobrom raspoloženju. Zanimljivo je da je ista ženska osoba postala poznata u javnosti nakon incidenta u Novalji, u travnju ove godine. Policija je tada intervenirala nakon sukoba u još neotvorenom restoranu. Kad su došli u prostor, zatekli su župana i mladu ženu u vidno alkoholiziranom stanju. Županu Petryju tad je izmjereno više od jednog promila alkohola u krvi.

Na novim fotografijama, koje možete pogledati ovdje, vidi se da su župan i mlada žena i dalje veoma bliski. Župan Petry je pokušao opravdati prizore sa fotografija. 'Bio je Ani rođendan. Radio sam do 18 sati taj dan. To je bila samo čestitka. Otišao sam kući nakon toga. Zadržali smo se možda sat i pol. Nisam bio pijan. Ima i bitnijih tema - što ne smijem nikoga poljubiti kad mu je rođendan? Dođeš na rođendan, poljubiš nekoga i odmah nastane problem. Imam pravo na privatni život', rekao je Petry za 24 sata. Kako su iz 24 sata neslužbeno doznali, na ponašanje župana, koje je sve samo ne primjereno, reagirat će i HDZ.