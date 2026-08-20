Milijuni eura se slijevaju u Omiš: Hoće li biti dovoljni za pokrivanje štete?

Požar koji se iz Lokve Rogoznice proširio i zahvatio Omiš iza sebe je ostavio jednu poginulu, nekoliko desetaka ozlijeđenih osoba te ogromnu materijalnu štetu, koja se procjenjuje na više od 100 milijuna eura.

"Negdje oko 120 milijuna eura, to je iznos do kojeg smo došli, on nikad ne može biti konačan. Država sada spominje 20 milijuna eura pomoći, ja se nadam da to nije cijeli iznos, to ne smije biti cijeli iznos, Omišu treba puno više", rekao je za Dnevnik.hr Karlo Vukasović, predsjednik gradskog vijeća Grada Omiša.

Brojni Hrvatski gradovi šalju desetke, pa i stotine tisuća eura financijske pomoći. Premijer Andrej Plenković je na sjednici Vlade rekao kako je svota od 20 milijuna eura tek prva mjera pomoći. Dodao je kako će zadužiti sva ministarstva da u svojim resorima pronađu još sredstava.