Milijuni eura se slijevaju u Omiš: Hoće li biti dovoljni za pokrivanje štete?

Iako je sanacija opožarenih dijelova grada počela, novac koji je obećan neće biti dovoljan za svu štetu koju je prouzrokovao požar u Omišu
Požar koji se iz Lokve Rogoznice proširio i zahvatio Omiš iza sebe je ostavio jednu poginulu, nekoliko desetaka ozlijeđenih osoba te ogromnu materijalnu štetu, koja se procjenjuje na više od 100 milijuna eura.
"Negdje oko 120 milijuna eura, to je iznos do kojeg smo došli, on nikad ne može biti konačan. Država sada spominje 20 milijuna eura pomoći, ja se nadam da to nije cijeli iznos, to ne smije biti cijeli iznos, Omišu treba puno više", rekao je za Dnevnik.hr Karlo Vukasović, predsjednik gradskog vijeća Grada Omiša.
Brojni Hrvatski gradovi šalju desetke, pa i stotine tisuća eura financijske pomoći. Premijer Andrej Plenković je na sjednici Vlade rekao kako je svota od 20 milijuna eura tek prva mjera pomoći. Dodao je kako će zadužiti sva ministarstva da u svojim resorima pronađu još sredstava.
Pomažu i obrtnici
Obnova je pri kraju, uređuje se javna rasvjeta i još nekoliko priključaka na električnu mrežu. No, brojni su domovi, uredi, lokali i radionice ostali uništeni. Hrvatska obrtnička komora najavljuje financijsku pomoć. Zagrebački HOK je već poslao 30.000 eura, a novca bi trebalo stići još.
“U dva smjera – kroz solidarni fond HOK-a i ovdje matično udruženje obrtnika u Omišu otvorit će humanitarni račun, i ovim putem pozivam sva udruženja obrtnika i komore da se uključe donacijom sredstava da ovim ljudima iza nas pomognemo da prebrode ovu nesreću koja ih je zadesila”, rekao je Dalibor Kratohvil, predsjednik HOK-a.
Iz Ministarstva turizma su najavili mjere za ugostitelje i iznajmljivače. “Kako bi oslobodili iznajmljivače plaćanja turističke pristojbe i članarine, za sve koji su pogođeni zadužili smo Ministarstvo financija da donese odluke kojim će privatne iznajmljivače osloboditi plaćanja poreza na nekretnine i paušala”, rekao je Tonči Glavina, ministar turizma.
Isto bi trebalo vrijediti i za privatne osobe. Naime, 120 kuća u Omišu je izgorjelo, a 70 obitelji je ostalo bez ičega.