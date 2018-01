Gordan Jandroković: 'Nema problema u koaliciji'

'Nema problema u koaliciji', komentirao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković aktualne teme oko Istanbulske konvencije, odnose između HDZ-a i HNS-a, ali i kako će se završiti radnička agonija u pulskom Uljaniku

On smatra kako u koaliciji nema pritiska.

'Pritisci su svakodnevni i ne dolaze oni od HNS-a nego nas pritišću različite situacije. Očekujemo rješenje situacije oko Agrokora , rješenje situacije sa Slovenijom, čitav je niz izazova i pritisaka, no političari se s time moraju nositi', dodao je šef Hrvatskog sabora.

'Čekamo, tražimo rješenja, bitno da Uljanik opstane, da se sačuvaju radna mjesta, vjerujem da će ishod biti pozitivan', rekao je Jandroković.

Dodao je kako rade na završnim konzultacijama s koalicijskim partnerima glede donošenja novog Poslovnika, pa će onda razgovarati s oporbom.

'Ići ćemo na odbor i očekujemo u redovnoj proceduri da ćemo sa što širim suglasjem donijeti Poslovnik', odgovorio je Jandroković dok je na upit kako se 'oporba žali da joj je uskraćeno pravo govora', rekao:

'Čuo sam to, ali to nema veze s istinom. Prvo se rade konzultacije unutar samog HDZ-a pa nakon toga s partnerima koji čine parlamentarnu većinu. Kada usuglasimo taj tekst razgovarat ćemo i s oporbom'.

Napomenuo je kako su u ovom, odnosno prošli tjedan bile prozivke kako nisu uključeni i konzultirani, no Jandroković to odbacuje dodajući kako nisu ni mogli biti jer ni oni nisu imali gotov tekst koji se mora prvo usuglasiti između onih koji čine vladajuću većinu.

'Što se tiče ušutkavanja i neslobode govora, to je u današnjim uvjetima zaista nemoguće. Svatko tko želi govoriti, i što želi govoriti, a da to bude u skladu s dnevnim redom i temom, taj će moći govoriti. Bit će prostora i za one slobodne rasprave, tu su u press-konferencije, dakle nema govora o tome da bi netko nekoga onemogućio da govori', rekao je Jandroković.