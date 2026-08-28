Preminuo teško ozlijeđeni muškarac iz požara u Omišu

U KBC-u Split preminuo je muškarac rođen 1947. godine, koji je teško ozlijeđen u katastrofalnom požaru u Omišu, javlja Index. Riječ je o drugoj žrtvi požara koji je poharao prostor od Lokve Rogoznice do Omiša.

"Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine, koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području, preminuo je u KBC-u Split. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut", poručili su iz splitskog KBC-a

Ostali teško ozlijeđeni pacijenti su i dalje životno ugroženi i nalaze se u jedinici intenzivnog liječenja.