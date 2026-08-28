U kbc-u split

Preminuo teško ozlijeđeni muškarac iz požara u Omišu

M.Da.

28.08.2026 u 19:01

Katastrofalan požar izbio je 13. kolovoza
Katastrofalan požar izbio je 13. kolovoza Izvor: Cropix / Autor: Jakov Prkic
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Iz KBC-a Split su izvijestili da je preminuo muškarac rođen 1947. godine. On je druga žrtva katastrofalnog požara koji je poharao prostor od Lokve Rogoznice do Omiša

U KBC-u Split preminuo je muškarac rođen 1947. godine, koji je teško ozlijeđen u katastrofalnom požaru u Omišu, javlja Index. Riječ je o drugoj žrtvi požara koji je poharao prostor od Lokve Rogoznice do Omiša.

"Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine, koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području, preminuo je u KBC-u Split. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut", poručili su iz splitskog KBC-a

Ostali teško ozlijeđeni pacijenti su i dalje životno ugroženi i nalaze se u jedinici intenzivnog liječenja.

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Ozlijeđeno 38 ljudi

U požaru koji je izbio 13. kolovoza oko 20 sati nedaleko od Lokve Rogoznice, poginula je 34-godišnja državljanka BiH, a ozlijeđeno je 38 ljudi. Mahom je riječ o opeklinama i ozljedama dišnih puteva.

Nekoliko najteže ozlijeđenih prebačeno je iz Splita u Kliniku za traumatologiju u Zagrebu.

Osim ljudskih žrtava, požar koji je zahvatio gotovo 1000 hektara prostora, izazvao je veliku materijalnu štetu. Potpuno je izgorjelo 28 kuća, 106 vozila i 45 plovila te niz gospodarskih, ugostiteljskih i pomoćnih objekata. Očevidom je utvrđeno mjesto izbijanja požara, ali ne i uzrok.

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U kbc-u split

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Preminuo teško ozlijeđeni muškarac iz požara u Omišu
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