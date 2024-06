Goleme štete od nevremena još uvijek se zbrajaju: što nas čeka ovog ljeta?

Glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda dr. sc. Ivan Güttler rekao je u večerašnjoj emisiji HRT-a " Otvoreno " kako smo jučer imali jednu visoku ciklonu, koja je prelazila preko Europe i uzrokovala je nevremena u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Mađarskoj, Rumunjskoj i Bugarskoj. 'DHMZ je to prepoznao, te je već u ponedjeljak izdao narančasto upozorenje, posebice za istok Hrvatske', dodao je.

Naglasio je kako se prognoza DHMZ pokazala točnom. Rekao je kako je bilo teško gledati izvještaje s terene, gdje građani govore o štetama na poljoprivrednim usjevima i na imovini. U Rasinji kod Koprivnice, jedna žena je čak i izgubila život - djelomično je povezan s poplavom.

Güttler je poručio kako bi narednih dana trebalo doći do stabilizacije, no, nisu isključeni lokalni pljuskovi i manja tuča. -'Ipak nešto mirniji ostatak tjedna. I tako bi trebalo biti do nedjelje', dodao je.