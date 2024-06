Dabro obećao pomoć poljoprivrednicima nakon poplava

„Štete su zaista velike i to posebno u dijelovima gdje je nevrijeme sa svojom najjačom snagom pogodilo to područje. Još moramo utvrditi koje su razmjere štete ali ona je na nekim dijelovima od 80-100 posto. Došlo je do velikih oštećenja na višegodišnjim nasadima tako da na nekim dijelovima u slijedeće dvije godine sigurno neće biti roda, a upitno je i u kojoj mjeri će se ti nasadi u budućnosti oporaviti“, rekao je Dabro nakon obilaska Iloka.

Obećao je da će Ministarstvo poljoprivrede i Vlada pomoći poljoprivrednicima koji su imali oštećenja i to ne samo onima iz Iloka nego i iz svih drugih gradova i općina gdje se dogodilo nevrijeme i gdje su stradale poljoprivredne kulture.