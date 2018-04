Glunčić: Neću povući kandidaturu niti me itko na to nagovarao

Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Matko Glunčić, zbog kojeg je došlo do novih trzavica u vladajućoj koaliciji zbog njegove kandidature za voditelja Ekspertne radne skupine, demantirao je napise pojedinih medija kazavši kako takve tvrdnje nisu točne te da s premijerom Andrejem Plenkovićem o tome nije pričao

Glunčić je gostovao u središnjoj informativnoj emisiji RTL-a Danas gdje je na pitanje hoće li povući svoju kandidaturu i uživa li podršku Andreja Plenkovića odgovorio da je riječ o spinu u medijima.

'To sam vidio još jučer da me netko kao nagovara na povlačenje kandidature. Neću povući kandidaturu niti me itko na to nagovarao', kazao je dodavši kako nije protivnik kurikularne reforme kako se moglo zaključiti iz javnog diskursa.