Oglasio se Vrdoljak: Nećemo odstupiti od borbe za bolje obrazovanje ni pod koju cijenu

Dok se spekulira hoće li zbog mogućeg imenovanja Matka Glunčića na čelo Ekspertne radne skupine puknti i koalicija HDZ-a i HNS-a, na Facebooku se oglasio i šef narodnjaka Ivan Vrdoljak

'Njoj i njenom stručnom timu dali smo politički okvir da napravi najbolji mogući posao. Samo sinergija politike i struke može iznijeti reformu do kraja. Isto tako, nemojmo zaboraviti da na reformi obrazovanja radi na stotine i stotine stručnjaka i učitelja u stručnim radnim skupinama i nadležnim agencijama, i ovo je velikim, možda i najvažnijim dijelom i njihova reforma i na tome im se zahvaljujem. Zbog obrazovne reforme ušli smo u Vladu, zbog te smo odluke dobili i batine. I iako su naši birači i građani to razumjeli, izostanak reformi neće nam oprostiti', napisao je Vrdoljak .

Osvrnuo se i na stabilnost koalicije. 'Reći ću vam ovako. S partnerom u Vladi imali smo različita mišljenja oko Obiteljskog zakona pa smo pristojnom i argumentiranom politikom pronašli najbolje moguće rješenje. Imali smo drugačije poglede i oko Istanbulske konvencije pa je pronađeno najbolje moguće rješenje. Hrvatska napokon pokazuje političku širinu i kompromisima dolazi do sve većih demokratskih standarda te djeluje u najboljem interesu naših građana. I zato sam optimističan da će i po pitanju obrazovanja doći do najboljeg mogućeg rješenja. Reforma obrazovanja nadomak je provedbe u školama! Činjenice demantiraju sve one koji tvrde suprotno', poručio je Vrdoljak.