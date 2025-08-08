Guterres: Izraelska odluka vodi ka daljnjoj eskalaciji rata

Glavni tajnik UN-a António Guterres "ozbiljno je uznemiren" zbog odluke izraelske vlade o preuzimanju kontrole nad gradom Gazom
"Ova odluka predstavlja opasnu eskalaciju i riskira da se prodube otprije katastrofalne posljedice za milijune Palestinaca, a mogla bi i dodatno ugroziti još života, uključujući i preostale taoce", objavio je u petak njegov ured u New Yorku.
"Glavni tajnik upozorava da će daljnja eskalacija rezultirati dodatnim prisilnim raseljavanjem, ubojstvima i masovnim razaranjima, što će pogoršati nezamislivu patnju palestinskog stanovništva u Gazi. Istodobno ponavlja hitan poziv na trajan prekid vatre, nesmetan humanitarni pristup stanovnicima širom Gaze te poziva na trenutačno i bezuvjetno oslobađanje svih talaca", kaže se u priopćenju.
"Glavni tajnik još jednom snažno poziva izraelsku vladu da se pridržava svojih obveza prema međunarodnom pravu. Neće biti održivog rješenja ovoga sukoba ne okonča li se ova nezakonita okupacija i ne postigne li se održivo rješenje o dvjema državama. Gaza jest i mora ostati sastavni dio palestinske države", zaključuje se u izjavi.
Na konferenciji održanoj krajem prošlog mjeseca Guterres je rekao da je rješenje o dvjema državama dalje nego ikada dosad.
Izraelski sigurnosni kabinet odlučio je tijekom noći dodatno intenzivirati borbe u zatvorenome obalnom pojasu.
Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda sastat će se u subotu da bi raspravljalo o situaciji na Bliskom istoku, u skladu s rasporedom objavljenim u petak, nakon što je izraelski sigurnosni kabinet odobrio plan o preuzimanju kontrole nad gradom Gazom.