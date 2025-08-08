Guterres: Izraelska odluka vodi ka daljnjoj eskalaciji rata

"Glavni tajnik upozorava da će daljnja eskalacija rezultirati dodatnim prisilnim raseljavanjem, ubojstvima i masovnim razaranjima, što će pogoršati nezamislivu patnju palestinskog stanovništva u Gazi. Istodobno ponavlja hitan poziv na trajan prekid vatre, nesmetan humanitarni pristup stanovnicima širom Gaze te poziva na trenutačno i bezuvjetno oslobađanje svih talaca", kaže se u priopćenju.

"Ova odluka predstavlja opasnu eskalaciju i riskira da se prodube otprije katastrofalne posljedice za milijune Palestinaca, a mogla bi i dodatno ugroziti još života, uključujući i preostale taoce", objavio je u petak njegov ured u New Yorku.

"Glavni tajnik još jednom snažno poziva izraelsku vladu da se pridržava svojih obveza prema međunarodnom pravu. Neće biti održivog rješenja ovoga sukoba ne okonča li se ova nezakonita okupacija i ne postigne li se održivo rješenje o dvjema državama. Gaza jest i mora ostati sastavni dio palestinske države", zaključuje se u izjavi.

Na konferenciji održanoj krajem prošlog mjeseca Guterres je rekao da je rješenje o dvjema državama dalje nego ikada dosad.

Izraelski sigurnosni kabinet odlučio je tijekom noći dodatno intenzivirati borbe u zatvorenome obalnom pojasu.

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda sastat će se u subotu da bi raspravljalo o situaciji na Bliskom istoku, u skladu s rasporedom objavljenim u petak, nakon što je izraelski sigurnosni kabinet odobrio plan o preuzimanju kontrole nad gradom Gazom.