Austrija uvodi kontrole na koronavirus na granicama s Mađarskom i Slovenijom

Kontrolu ulaska u zemlju zbog pandemije koronavirusa u Europi Austrija od petka proširuje na Mađarsku i Sloveniju, nakon što je granični nadzor već ranije uvela za putnike iz Italije, Lichtensteina, Njemačke i Švicarske, javljaju popodne slovenski mediji.

Kako navodi ljubljansko "Delo", od sutra pa sve do najmanje 7. travnja putnici koji iz najrazličitijih razloga iz Slovenije odlaze u Austriju na granici s tom zemljom čeka pregled na koronavirus, što će dovesti u poteškoće slovenske tvrtke koje posluju preko granice, a najviše dnevne migrante koji žive u Sloveniji i svaki dan putuju na radno mjesto.

Dosta Slovenaca putovalo je do sada po svijetu preko aerodroma u Austriji, npr. u Grazu ili u Beču, no zračni promet u Austriji sada je već gotovo zaustavljen, a oni koji od sutra slete u Austriju morat će u 14-dnevnu karantenu, prenose mediji u Sloveniji. Od susjednih država Austrija još formalno nije uvela nadzor samo na graničnim prijelazima sa Češkom i Slovačkom, ali one zbog epidemije koronavirusa same nadziru granice i ne puštaju nijednog stranog državljanina unutra, prenosi ljubljansko "Delo".