Glavni ravnatelj policije otkrio hoće li biti kazni zbog kombija s lubenicama i najavio pooštrenje sigurnosnih mjera

Kako je moguće da kombi s lubenicama dođe pred jednu od najštićenijih zgrada u Hrvatskoj, ali i mjerama koje će poduzeti da se to ne ponovi, glavni ravnatelj policije Nikola Milina objasnio je u Dnevniku Nove TV nakon performansa koji je na Markovu trgu izveo Živi zid.

''Ovo je javni prostor u kojem je moguće kretanje ljudima, turistima, vozilima. Ovaj danas slučaj radi se o vozilu koje je kršilo prometne propise. Ovdje nema fizičkih barijera i uz kršenje propisa je moguće da se dođe do štićenog prostora. Mi imamo sigurnosne planove, tako da nije bilo u ovom slučaju sigurnosne ugroze'', kazao je Milina.

''Prepoznao je da se radi o osobi koja je bila saborski i sada je zastupnik u Europskom parlamentu i procijenio je da nije došlo do ugroze, pa nije bilo postupanja'', objasnio je. Dodao je da će se događaj još analizirati.

Kada je riječ o postupanju policijskog službenika, Milina kaže da je on procijenio kako nije riječ o ugrozi.

''Ovdje se radi o tome da će biti potrebno, ako se želi potpunu sigurnost, fizički prevenirati dolazak vozila koja za to nemaju dozvolu. To zahtijeva određene fizičke barijere. Policija će detaljno analizirati i predložiti rješenja u suradnji s institucijama. To onda znači da tu neće biti slobode kretanja kao što danas imamo. Sigurnost je definitivno prioritet'', zaključio je glavni ravnatelj policije.