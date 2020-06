Glas: Vlada ni nakon 77 dana nije predala zahtjev za obnovu od potresa uz pomoć EU fonda, prijeti nam gubitak više od 3,5 milijarde kuna

Iz stranke Glas upozorili su u subotu da je ostalo još samo osam dana za prijavu za obnovu Zagreba iz Fonda solidarnosti EU i upitali zašto Vlada Andreja Plenkovića to nije napravila ni nakon 77 dana od razornog potresa

"Vlada Andreja Plenkovića ni nakon 77 dana od potresa u Zagrebu nije aplicirala za novac koji se za obnovu može dobiti iz Fonda solidarnosti EU. Do isteka roka za prijavu ostalo je samo osam dana, što znači da Vlada za to ima još idući tjedan", izvijestili su iz Glas u priopćenju pod nazivom "Plenkoviću, gdje je prijava za tri i pol milijarde kuna iz EU fonda za obnovu Zagreba?" Podsjetili su kako su u nekoliko navrata premijer Plenković i ministar Pavića obećali kako “samo što nisu” predali prijavu, ali i da to i dalje to, "sad već potpuno neobjašnjivo", nisu učinili.