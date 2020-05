Prijedlog zakona o obnovi Zagreba i dviju županija od posljedica potresa, a koji je izazvao puno razmirica unutar vladajuće koalicije i prosvjede oporbe zbog raspuštanja Sabora prije njegova donošenja, krajem prošlog tjedna pušten je u javnu raspravu. Diskusija će trajati do 1. rujna, a spomenuti propis ugledat će svjetlo dana tek najesen, nakon što se razmotre sve primjedbe i prijedlozi zainteresiranih sudionika te se konstituira novi saziv parlamenta. Provjerili smo što donosi dokument koji bi Zagrebu trebao vratiti stari sjaj

Zakonom nisu precizirani ni rokovi završetka obnove, što je i razumljivo s obzirom na to da nije definiran tempo prikupljanja novca. Zasad je sigurno samo to da će zbog visine štete i ograničenih financijskih kapaciteta obnova trajati godinama. Da sama država nije pretjerano ambiciozna, svjedoči izjava ministra Predraga Štromara , a koji procjenjuje da bi obnova mogla potrajati od 10 do 20 godina .

Dio pomoći za interventne zahvate isplaćivat će se i prije donošenja samog zakona. Riječ je o intervencijama pomoću kojih će se dijelu građana omogućiti povratak u domove hitnom sanacijom, popravkom dimnjaka i nabavkom bojlera, za što je rebalansom proračuna osigurano 141 milijun kuna. Sredstva će se odobravati na zahtjev upravitelja ili predstavnika suvlasnika zgrade, odnosno na zahtjev vlasnika obiteljske kuće.

>>U javnu raspravu Zakona o obnovi možete se uključiti OVDJE>>

Za ugrožene obitelji besplatan privremeni smještaj

Za one koji se neće moći vratiti u svoj dom u kratkom roku predviđen je privremeni smještaj sufinanciranjem najma. Za samce to će biti maksimalno 2450 kuna, a za četveročlanu obitelj do 4550 kuna. Stanovi će biti veličine do 35 kvadrata za jednu osobu, a za svaku dodatnu osobu u kućanstvu kvadratura se povećava za 10 metara. Stanove će osigurati država na zahtjev ugroženih stanara, a koji će imati pravo na besplatno stanovanje do završetka obnove, odnosno izgradnje nove kuće.

Zakonom je predviđena i gradnja zgrada za privremeni smještaj ako se pokaže da država neće moći osigurati dovoljno stanova za smještaj ugroženih obitelji.