Glas seljačkih vođa je utihnuo, gdje su danas i što rade?

Oni su predvodili traktorske kolone prema Zagrebu, blokirali prometnice, podizali hrvatske poljoprivrednike na noge gorljivo ukazujući na probleme sela, ali i sjedali za stol s ministrima koji su se tijekom godina mijenjali, ponekad toliko brzo kao na proizvodnoj traci. Glas seljačkih vođa je utihnuo, ali su problemi, kažu, ostali. U razgovoru za tportal bivši predvodnici hrvatskih poljoprivrednika otkrivaju čime se sada bave, a prisjećaju se i onih koji su prodefilirali kroz ministarsku fotelju te ocjenjuju najbolje

'Malo su pritisnule godine, malo bolest. Otišao sam u mirovinu, ali sam i dalje aktivan, ako treba. Pokušavamo sve moguće s mlađim generacijama, ali njih ne zanima. To je ta generacija kompjutora. Ljut sam na njih, žive u virtualnom svijetu, čak i kad su na traktorima, stave samo slušalice u uši. Naša borba je bila uporna i konstantna, naporna. Nije bilo odustajanja, što su Vlade ipak uočile pa je to nekako ustrojeno, ne savršeno, ali jest', govori za tportal Stanko Zdravčević, dodajući da je promijenio baš sve ministre poljoprivrede do sada.