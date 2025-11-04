Stiže velika promjena parkiranja u Zagrebu. Tomašević: 'Ovo će biti pravednije'

Osim o tome hoće li se u Areni održati drugi Thompsonov koncert , gradonačelnik Tomislav Tomašević osvrnuo se na godinu dana od uvođenja blokovskog parkiranja u Gradu Zagrebu. Kazao je da su zabilježili niz zloupotreba i fiktivnih prebivališta jer se povlaštena parkirna karta mogla koristiti i u nižim zonama, a zbog cijene je bila primamljiva i za one koji ne žive u zonama povlaštenih parkirnih karata.

'Prvi put broj povlaštenih parkirnih karata pao je ispod broja ukupnih parkirnih mjesta, što je prvi put u 15 godina . Međutim povećao se broj komercijalnih pretplatnih karata, a tu govorimo o mjesečnim kartama', rekao je. Istaknuo je da zato od 1. siječnja sljedeće godine uvode veliku promjenu vezanu uz kupnju komercijalnih parkirnih karata kako bi se smanjio njihov broj.

'Uputio sam u savjetovanje korekciju komercijalnih parkirnih karata. Od sada kada kupite komercijalnu kartu, ona će vrijediti samo za zonu za koju je kupljena, a ne za niže zone. Očekujemo da će time pasti broj komercijalnih karata koji je porastao otkako smo uveli blokovsko parkiranje', kazao je Tomašević, dodavši da je to pravednije.

Mjera bi trebala stupiti na snagu od 1. siječnja sljedeće godine, no prije toga treba proći javnu raspravu.