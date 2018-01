Gdje su posmrtni ostaci 'hrvatskog Gandhija', čija je sudbina i danas obavijena velom tajne?

Gdje se nalaze posmrtni ostaci dr. Ivana Šretera, mirotvorca i pakračkog liječnika ubijenog u vihoru srpske agresije na Hrvatsku 1991., nakon što je mučen u logoru Bučje? Odgovor na to pitanje još se ne zna, a njegovo ime ovih dana se aktualizira. Naime, Miro Bulj iz Mosta smatra da bi lider SDSS-a Milorad Pupovac trebao znati nešto više o okolnostima nestanka dr. Šretera. S druge strane prozvani Pupovac za tportal je kazao kako se o tome ne želi očitovati

Uoči pada Pakraca 18. kolovoza 1991. pobunjeni Srbi zaustavili su Šretera na barikadi, oteli ga i odveli u logor Bučje . Tamo je, prema svjedočanstvima ostalih zatočenika, bio brutalno mučen. Posljednji put viđen je živ 29. kolovoza 1991., a njegovi posmrtni ostaci do danas nisu nađeni te se on vodi kao jedna od 22 nestale osobe iz logora Bučje.

Milorada Pupovca sa Šreterovim slučajem prvi put je javno povezao Slavko Degoricija . On je u to vrijeme kao zamjenik ministra unutarnjih poslova vodio pregovore s lokalnim srpskim vlastima oko razmjene zarobljenika. U svojoj knjizi 'Nije bilo uzalud' Degoricija piše: 'Pokušali smo na sve načine da ga oslobodimo, pa i preko međunarodnih čimbenika. Svi su oni nijekali da znaju za njegovo prebivalište, a pogotovo nitko od njih nije znao reći tko ga je presreo i odveo u nepoznato. To je naprosto nevjerojatno! Zarobljavanje i odvođenje Šretera još i danas obavijeno je velom tajne kod Srba . Stječe se dojam da su se pakrački Srbi zavjetovali da ne odaju tajnu zarobljavanja i likvidacije dr. Šretera.'

Tračak nade ukazao se, piše Degoricija, kada mu je došao Milorad Pupovac tražeći da hrvatska strana oslobodi dvojicu srpskih liječnika koji su uhićeni kada su pokušali prošvercati lijekove pobunjenicima. Degoricija mu je ponudio da će mijenjati dvojac za Šretera, na što je Pupovac pristao.

'Nije se ni zapitao kako će on do pobunjenih Srba u Pakracu. Znao sam da mu to ne predstavlja nikakav problem i da on zna kako će doći do njih… Sada više nisam siguran je li prošao dan ili dva, dolazi Pupovac, navodno iz Pakraca. Rekao je: ‘Ti si obavio svoj dio posla, a ja zasad nisam.’ Pitao sam - zašto? 'Ne daju ga jer im treba liječnik, oni nemaju doktora. Čim dobiju doktora, puštaju Šretera', kazao je', piše Degoricija.

Dodaje da je tek kasnije saznao da je Šreter u tom trenu već bio mrtav više od mjesec dana i da ga pobunjeni Srbi ni u jednom trenutku nisu koristili kao liječnika.

Pupovac o prozivkama

S obzirom na to da je Mostov Miro Bulj aktualizirao pitanje sudbine dr. Šretera, pitali smo Pupovca jesu li Degoricijini navodi istina i kako komentira ove ozbiljne optužbe. 'O tome hoću li se očitovati i kada ću to napraviti, ja ću odlučiti', samo nam je kratko rekao.