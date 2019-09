Gantz želi biti premijer vlade nacionalnog jedinstva

Benny Gantz, najveći suparnik izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na parlamentarnim izborima, u četvrtak je potvrdio da bi htio biti premijer buduće vlade nacionalnog jedinstva kako bi zemlja izašla iz političke slijepe ulice

No, dvojia čelnika ne slažu se oko uvjeta za formiranje vlade nacionalnog jedinstva. Netanyahu je ranije u četvrtak pozvao Gantza da odmah počnu razgovore o formiranju vlade, no Gantz želi samo onu kojoj bi on bio na čelu.

"Izraelci žele vladu nacionalnog jedinstva. Ali ja želim formirati vladu kojoj ću ja biti na čelu", odgovorio mu je Gantz je, istaknuvši da je Kahol Lavan stranka pobjednica.

"U trenutku kada vam se obraćam raspolažemo sa 33 mjesta, dok Netanyahu, iako se nadao, nije uspio osvojiti dovoljnu većinu za formiranje koalicije", kazao je Gantz.

"Namjeravam formirati široku liberalnu vladu nacionalnog jedinstva", istaknuo je.

U međuvremenu je Netanyahu izrazio razočaranje što Gantz odbija njegov poziv za susretom.

"Gantz, moja ponuda da se sastanemo još uvijek vrijedi. Javnost to od nas očekuje", napisao je Netanyahu na Twitteru.

Gantz je u srijedu rekao da se nada "dobroj, poželjnoj vladi nacionalnog jedinstva", ali je isključio mogućnost formiranja vlade s Netanyahuovim Likudom, navodeći kao razlog optužnice za korupciju protiv premijera koji je do sada odradio četiri mandata kao šef vlade.

Netanyahu odlučno odbacuje optužbe vezane uz koruptivne radnje.

Bivši ministar obrane Avigdor Lieberman, predsjednik desničarske stranke Israel Beitenou koja bi mogla presuditi u sastavljanju nove izraelske vlade, pozvao je već u utorak navečer na formiranje vlade nacionalnog jedinstva u koju bi ušle stranke Netanyahua i Gantza.

Dobar rezultat postigla je i Zajednička arapska lista koja bi trebala dobiti 13 do 15 zastupničkih mjesta, u usporedbi s prethodnim izborima na kojima su različite stranke izraelskih Arapa dobile ukupno deset mjesta.

Iako je Netanyahu doživio velik udarac na izborima održanim u utorak, rezultati izbora ne jamče da je era Benjamina Netanyahua došla kraju. Kao premijer je odradio četiri mandata, a na vlasti je 13 godina, od čega deset u nizu.