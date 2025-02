Fuchs povlači zaštitare iz škola, zamijenit će ih 'sigurnjaci' i vježbe evakuacije

Polaznici će morati svladati osnove razvoja djece i mladih, osnove komunikacijske vještine i pravila rada u odgojno-obrazovnim ustanovama, ali osnove tehničke zaštite, zaštite od požara, eksplozije i civilne zaštite. Što se tiče eventualne obrane od fizičkog napada, polaznici će učiti osnove samoobrane i uporabe sredstava prisile, a učit će i o ovlastima koje imaju u školama.

Uz angažman 'sigurnjaka', škole bi se i dalje trebale zaključavati, iako to dosad nije bio slučaj u svima, a sve škole su do sada trebale formirati sigurnosne timove koji bi trebali analizirati potencijalne prijetnje. Uz sve to, prema novom planu, dvaput godišnje sve će škole morati simulirati evakuacije i druge krizne situacije, a u takvim bi vježbama trebali sudjelovati i roditelji.