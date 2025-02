Sindikalist o incidentu u školi: Zaštitare se poslalo bez obuke, ali nekima se žurilo

'Danas ujutro, kad sam ja došao u školu, škola nije bila zaključana. On je sjedio tamo, niti dobar dan, niti da je otvorio vrata, znači sve je otključano. Mogao sam ući s pištoljem unutra. Pitao sam ga ima li kakav problem s djevojčicama koje uznemiruje. Na to mi je on odgovorio - 'Ajde, gubi se van', tako bahato, kao neki mangup. U tom trenutku pao mi je mrak na oči, nisam se mogao suzdržati', objasnio je otac učenice. Nakon toga je fizički napao zaštitara, intervenirala je policija, a on zaradio prijavu zbog narušavanja javnog reda i mira, a navodno uznemiravanje učenica se istražuje.

No, tajnik Sindikata zaposlenih u zaštitarskoj djelatnosti Nikola Sraka upozorava da su ovakve situacije bile samo pitanje vremena, a on tvrdi da je to zato što je odluka o slanju zaštitara u škole donesena prebrzo.

'Ja sam rekao da zaštitari u školu ne mogu dok ne prođu određenu obuku, no nekima se jako žurilo, željeli su to hitno i poslali su u školu zaštitare bez obuke, bez provjere, bez spoznaje i saznanja o njima', kaže Sraka i dodaje da je za problem sigurnosti u školama potrebno sustavno rješenje.

Podsjetimo, ovo nije prvi incident sa zaštitarima, koji su u zagrebačke škole poslani nakon napada nožem u OŠ Prečko u kojem je jedan učenik ubijen, a više njih je ranjeno. Naime, početkom veljače, jedan se zaštitar na dužnosti u zagrebačkoj OŠ Granešina napio s kolegom te ih je školska uprava prijavila policiji, koja ih je privela.