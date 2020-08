[VIDEO] Fuchs o optužbama Blaženke Divjak: Nisam nikakve neistine govorio

Ministar obrazvanja Radovan Fuchs uoči Užeg kabineta Vlade govorio je o skorašnjem početku školske godine. Komenitrao je i izjavu prethodnice Blaženke Divjak koja je kazala da je 'izrekao dosta neistina'

"Ne vidim zašto bi se nekom nalagalo da nešto mora biti online. U konačnici to su visoke institucije, netko može cijelo vrijeme održavati nastavu licem u lice, ako ima mali broj studenata i dovoljno prostora, a netko će odlučiti da će dio nastave ići online." Osvrnuo se i na izjavu bivše ministrice Blaženke Divjak koja je poručila da on govori neistine.

"Nisam nikakve neistine govorio. To je bilo jedno pitanje jesu li se ovi dokumenti i sve skupa napraviti ranije. Moj odgovor je bio ne zlonamjeran, u ovom dokumentu se pozivamo na sve ono što je ranije napravljeno dobro i to je logično. Rekao sam kad smo ga mogli napraviti ranije, a to je prije mjesec dana." Rekao je i koliko je laptopa spremno u obrazovnom sustavu za učenike.