Da nema potrebe za odgodama, potvrdio je obrazovni ministar Radovan Fuchs

Nastava u svim županijama počinje 7. rujna, a u kojem obliku ovisit će o epidemiološkoj situaciji i mogućnostima škole. U ponedjeljak je održan sastanak Nacionalnog stožera civilne zaštite s predstavnicima lokalnih stožera na kojemu ta opcija nije razmatrana. Mi zasad ne vidimo potrebe za bilo kakvim odgodama, rekao je ministar obrazovanja Radovan Fuchs za Jutarnji list.

Ministar najavljuje širi dokument u kojemu će biti pojašnjena otvorena pitanja.

'U njemu ćemo objaviti znatno detaljnija tumačenja odredbi iz prvog dokumenta. Na primjer, vidimo da se postavljaju pitanja kako će se u slučaju da se ne žele nositi maske, pa se jedan razred zbog toga treba podijeliti u dvije grupe te se nastava za njih održava u turnusima, provoditi model 3+2 ili 2+3. To znači da, ako škola pribjegne tome rješenju, jedna grupa razreda nastavu tri dana pohađa u školi, a druga grupa online te se potom rotiraju. Time želimo dobiti minimalno 72 sata razmaka između grupa kako u slučaju da se učitelj zarazi ne bi cijeli razred morao u samoizolaciju. Ta rotiranja bit će moguća i nakon tjedan dana, a u strukovnim školama i nakon dva tjedna, u kojima jedan dio učenika može obavljati praksu, a drugi dio biti na nastavi. Dakle, tu ćemo biti fleksibilni. To je samo jedan primjer, pri čemu napominjem kako je podjela razreda najnepovoljnije pedagoško rješenje. Bit je priče - osnovna dva postulata za sprečavanje zaraze su ‘držite se distance i održavajte higijenu’, a mi smo sad dodali i ‘izbjegavajte miješanje grupa učenika’. Upute ćemo dodatno pojasniti i razraditi, štoviše, objasnit ćemo kako ići u implementaciju tih mjera, dati upute za roditelje i slično. Taj će dokument biti gotov do kraja tjedna', kaže ministar.