Frederiksen osigurala treći premijerski mandat u Danskoj

"Vidjela s am se s njegovim visočanstvom kraljem i najavila da vlada može biti formirana nakon dugačkih pregovora " rekla je Frederiksen novinarima.

Sporazum o manjinskoj vladi daje Frederiksen treći uzastopni premijerski mandat, okončavši mjesece nesigurnosti nakon izbora u ožujku u kojima je 12 stranaka osvojilo mjesta u danskom parlamentu.

Njezina centristička koalicija izgubila je većinu na izborima 24. ožujka, kad su Danci izrazili nezadovoljstvo zbog visokih troškova života, iako je Socijaldemokratska stranka ostala najveća skupina u parlamentu sa svojih 38 od 179 mjesta, u odnosu na 50 mjesta koliko je imala ranije.

Nakon dva mjeseca pregovora u kojima su i socijaldemokrati i desničarski Liberali pokušali stati na čelo nove vlade, 48-godišnja Frederiksen uspjela je osigurati potrebnu podršku stranaka u parlamentu.

Načelni vladini prioriteti bit će predstavljeni u utorak, dok će ministri biti imenovani u srijedu, rekla je Frederiksen.

Vladina trenutačna lista prioriteta uključuje diplomatske pregovore o Grenlandu koji je Trump zaprijetio anektirati te brzo jačanje danske vojske s obzirom na pogoršanje sigurnosne situacije u Ukrajini.