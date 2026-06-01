bez prava ostanka

EU donosi uredbu koja će ubrzati povrat nelegalnih migranata u centre izvan EU

V. B./Hina

01.06.2026 u 22:09

Migranti u Španjolskoj - ilustracija
Migranti u Španjolskoj - ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Države članice EU i Europski parlament postigli su u ponedjeljak dogovor o uredbi o vraćanju nelegalnih migranata koja će omogućiti njihovo slanje u prihvatne centre izvan EU-a, objavilo je ciparsko predsjedništvo

“Nova uredba ubrzat će proces povratka i povećati vraćanje osoba koje nemaju zakonsko pravo boravka u EU”, rekao je zamjenik ciparskog ministra za migracije Nicholas Ioannides.

Odbijeni tražitelji

Nova uredba osigurava zakonsku osnovu koja državama članicama omogućava uspostavu povratničkih centara u trećim zemljama za osobe koje nemaju pravo ostati u EU-u.

U te centre bit će upućivani odbijeni tražitelji azila koji se ne mogu vratiti u svoje zemlje podrijetla. To bi se primjenjivalo u slučajevima kada matična zemlja migranata odbija prihvatiti njihov povratak ili kada država članica EU nema diplomatske odnose s dotičnom zemljom.

vezane vijesti

Ti povratnički centri mogu poslužiti ili kao konačno odredište ili kao transferni centri koji olakšavaju daljnji povratak u zemlju podrijetla ili drugu treću zemlju. 

Uzajamno priznavanje odluka o povratku između država članica zasad će ostati dobrovoljno, s tim da će se ponovno procjenjivati dvije godine nakon stupanja uredbe na snagu.

Uredbom se uvodi Europski nalog za vraćanje, obrazac u koji će države članice morati unijeti ključne elemente odluke o vraćanju, što bi trebalo olakšati uzajamno priznavanje odluka o vraćanju  jer će države članice imati potrebne informacije za priznavanje odluke druge države članice.

Za osobe koje predstavljaju sigurnosni rizik predviđene su posebne mjere.

Politički dogovor Vijeća i Parlamenta sada trebaju službeno potvrditi oba zakonodavna tijela EU-a.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nastavak trenda

nastavak trenda

Iz Njemačke se lani iselilo više Hrvata nego što se u nju doselilo
'POPRAVLJANJE ČOVJEKA'

'POPRAVLJANJE ČOVJEKA'

Besmrtnost je novi prioritet: Rusi uzgajaju ljudske organe u svinjama, sve vodi Putinova kći
negativan utjecaj

negativan utjecaj

Radikalan rez: Ova europska zemlja zabranjuje mobitele u školama, a lekciju su dobili i roditelji

najpopularnije

Još vijesti