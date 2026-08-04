'Pauk' se prisjetio oslobađanja Hrvatske: 'Toliki zanos i ponos kad smo saznali da idemo u Knin'

Prisjetio se da su se približili Kninu nekoliko kilometara prije nego što je u ranim jutarnjim satima 4. kolovoza počela topnička priprema.

'Krenuli smo iz pravca Bosanskog Grahova. Doslovno kao dočasnik u Hrvatskoj vojsci nisam znao da se ide na Knin, da se oslobađa Knin. Mislio sam da idemo u još jednu akciju pa ćemo dalje', kazao je Bebek za RTL i svim Hrvatima čestitao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.

Bebek je rekao da pripadnici njegove postrojbe u početku nisu znali da im je krajnji cilj oslobađanje Knina.

'Nekih tri kilometra smo se uvukli prema Kninu. U 5.00 ujutro 4. kolovoza je krenula topnička priprema. Gađali smo brdo koje se zove Igla. Nažalost, prošle godine sam saznao, da su na tom brdu poginula dvojica pripadnika VII. gardijske brigade, koja je uzimalo to brdo, i to su pravi heroji Domovinskog rata, a ja sam samo vaš sugovornik', nastavio je Bebek.

Njegova je postrojba tijekom poslijepodneva zauzela položaj, a nakon što je pala noć nastavila se približavati hrvatskoj granici i Kninu.

'Taj dan, oko četiri popodne koliko se sjećam, uzeli smo to brdo i čekali da se smrkne. Kad se smrklo, uvlačili smo se dalje prema hrvatskoj granici. Iskreno se ne mogu sjetiti kako se zvalo mjesto gdje smo se stacionirali. Znam da smo bili desno, a s lijeve strane do nas topništvo VII. gardijske brigade. Petog ujutro, 15 do 5, počela je operacija', rekao je.

Ulazak u Knin, prisjeća se, među pripadnicima brigade izazvao je snažan osjećaj zanosa, sreće i ponosa.

'Moram vam reći, da je tada stajala ispred nas američka vojska, mi bismo ušli u Knin, jer je toliki zanos, sreća i ponos bila kad smo saznali da idemo u Knin. To se nije moglo ni s čime usporediti. Ušli bismo taman da nas iznijela cijela brigada, ali bismo ušli. Ono što me razočaralo, kad smo došli, mislio sam da će biti fighta u Kninu, nismo se fightali, ušli smo u poluprazan grad.'

Bebek je istaknuo da je izostanak većih borbi u gradu značio i manje žrtava, što smatra posebno važnim.

'Da je više ljudi, bilo bi više žrtava, i to ne bi bilo dobro, to nije ono što bi nas krasilo. Na to sam ponosan - VII. I IV. brigada kada su ušle u Knin, nisu nikoga ubile. Dan ili dva iza toga, da vam ne slažem, krenuli smo prema Srbu. Mi smo ostavili čist grad', zaključio je Bebek.