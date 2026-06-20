Moskva više nije pošteđena: Je li ukrajinski napad na rafineriju promijenio lice rata

Dugo su se vremena mnogobrojni Rusi ponašali kao da se sukob događa negdje drugdje te im je 'nenormalno postalo nova normalnost'. No napad u četvrtak promijenio je to poimanje, piše BBC, pokušavajući sažeti razvoj situacije

Dok svakodnevno slušamo o napadima na energetsku infrastrukturu, posebice nakon što je u četvrtak Ukrajina izvela snažan napad u Rusiji, ciljajući rafineriju nafte u blizini Moskve, Steve Rosenberg za BBC donosi reportažu o tome kako je to kad se rat približi i ruskoj prijestolnici.

Kako piše, dugo su se vremena mnogobrojni Rusi ponašali kao da se sukob događa negdje drugdje te im je 'nenormalno postalo nova normalnost'. No napad u četvrtak promijenio je to poimanje. Osim štete na rafineriji, pogođeni su i trgovački centri te stambene zgrade, a prema riječima guvernera moskovske regije, osmogodišnja djevojčica poginula je u požaru koji je izazvao jedan od napada dronovima, podsjeća BBC.

Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region – for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to… pic.twitter.com/NhFl4FlT9L — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026

'Nisam potpuno iznenađen onim što se dogodilo', kaže Slava, koji živi u zgradi nasuprot rafinerije. 'Ali nisam očekivao tako velik napad. Čuo sam eksplozije i vidio puno dima. To je nešto što inače gledate u filmovima. Vidio sam sve kroz prozor svog stana', kazao je. Stanovnica Nadežda šokirana je time koliko ovaj rat traje.

Rusima koji pokušavaju shvatiti zašto takozvana 'specijalna vojna operacija' Kremlja traje tako dugo i kako je moguće da je rat stigao do njihovog grada, pita se autor teksta na BBC-ju. Kako sažima, ruski dužnosnici redovito optužuju Zapad za produžavanje rata u Ukrajini, kriveći europske čelnike i NATO zbog podrške Kijevu. No u četvrtak predsjednik Vladimir Putin nije rekao ništa o napadu dronovima. Vijesti na ruskim televizijskim kanalima jedva su ga spomenule.

HOLY SMOKES! Moscow right now 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Oxz4pLHIwQ — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) June 18, 2026

Nema znakova da su ukrajinski napadi dronovima na ruske gradove natjerali Putina na preispitivanje, piše. Prema njegovim nedavnim govorima i izjavama, čini se odlučnim nastaviti ruski napad na Ukrajinu, uvjeren da će njegova zemlja pobijediti u ovom ratu iscrpljivanja. No postoje znakovi da dalekometni ukrajinski napadi, osobito na ruska naftna postrojenja, povećavaju pritisak na rusko gospodarstvo. U nekim dijelovima zemlje zabilježeni su nestašice goriva i ograničenja, a cijene na benzinskim postajama rastu. Što se može učiniti? 'Naša vlada mora odlučiti što učiniti. Sve što mi možemo jest gledati', kazala je jedna stanovnica u tom tekstu BBC-ja. Podsjetimo, napad je izazvao je požar i oštetio primarni rafinerijski pogon CDU-6 dnevnog kapaciteta prerade od oko 21.400 tona nafte, rekli su izvori, što je oko 53 posto ukupnog kapaciteta rafinerije. To je fokus stavilo na dvije stvari.

More scenes from Moscow. pic.twitter.com/5fQ75bbGho — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 18, 2026