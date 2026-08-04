Na Krčkom mostu i ove godine upaljene 222 baklje

Plameni luk od 222 baklje ponovno je obasjao most, simbolično povezujući kvarnerske otoke i kopno. Prije početka manifestacije predstavnici Zajednice udruga Domovinskog rata Primorsko-goranske županije položili su cvijeće i zapalili svijeće kod Križa zahvale sudionicima Domovinskog rata uz Krčki most. Nakon završetka programa na istoj je lokaciji prigodno obilježena i 35. godišnjica osnutka 111. brigade ZNG/HV, jedne od najznačajnijih postrojbi iz Domovinskog rata.