spomen na poginule branitelje

Na Krčkom mostu i ove godine upaljene 222 baklje

V. B.

04.08.2026 u 23:13

Bakljada na Krčkom mostu
Bakljada na Krčkom mostu Izvor: Cropix / Autor: Damir Skomrlj
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Udruge navijača Rijeke 'Plavo bijeli otok' Krk i 'Vavik vjerna Kirija', večeras su na Krčkom mostu, upalili 222 baklje u spomen na broj poginulih iz Primorsko-goranske županije u Domovinskom ratu uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti

Plameni luk od 222 baklje ponovno je obasjao most, simbolično povezujući kvarnerske otoke i kopno. Prije početka manifestacije predstavnici Zajednice udruga Domovinskog rata Primorsko-goranske županije položili su cvijeće i zapalili svijeće kod Križa zahvale sudionicima Domovinskog rata uz Krčki most. Nakon završetka programa na istoj je lokaciji prigodno obilježena i 35. godišnjica osnutka 111. brigade ZNG/HV, jedne od najznačajnijih postrojbi iz Domovinskog rata.

Bakljada na Krčkom mostu
  • Bakljada na Krčkom mostu
  • Bakljada na Krčkom mostu
  • Bakljada na Krčkom mostu
  • Bakljada na Krčkom mostu
  • Bakljada na Krčkom mostu
Bakljada na Krčkom mostu Izvor: Cropix / Autor: Damir Skomrlj

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