Diplomatska bura: Zelenski spakirao orden u kutiju i poslao ga natrag Poljacima

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u subotu da je vratio državno odličje dan nakon što je poljski predsjednik izjavio da mu je oduzeo odlikovanje zbog prijepora oko događaja iz Drugog svjetskog rata

Poljski predsjednik Karol Nawrocki u petak navečer najavio je da će ukrajinskom predsjedniku biti oduzet Red bijelog orla nakon što je Zelenski krajem svibnja donio odluku da vojnu jedinicu nazove po Ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci (UPA), nacionalističkoj organizaciji iz Drugog svjetskog rata koja se u Poljskoj smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.

Nawrocki je izrazio svoje 'ogorčenje' postupkom svog ukrajinskog kolege. Spor oko UPA-e prijeti produbljivanjem diplomatskog jaza između bliskih strateških partnera u trenutku kad Kijev okuplja partnere da primoraju Rusiju da okonča rat protiv Ukrajine. 'Vjerovali smo da je Red bijelog orla, dodijeljen 2023. godine, bio za ukrajinski narod i našu vojsku. To je tada rečeno', napisao je Zelenskij na X-u. 'Danas sam poslao orden natrag poljskom predsjedniku.' Zelenskij je objavio fotografiju nagrade kako se pakira u kutiju i šalje poljskom predsjedničkom uredu.

Yesterday, the President of Poland noted that the Order of the White Eagle is not an ordinary award. It is a symbol of the highest trust of the Republic of Poland. It signifies a special bond with the Polish state and the special gratitude of the Polish People. Such a symbol… pic.twitter.com/FXNVFUW6Sh — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 20, 2026