Francuzi pretvaraju Rafale u ubojicu rojeva dronova: Pogledajte kako će ih ubuduće rušiti

Francuske zračne i svemirske snage pokrenule su razvoj programa integracije lansera Telson 12 JF u višenamjenski borbeni avion Rafale, čime nastoje stvoriti sposobnost presretanja bespilotnih letjelica uz znatno niže operativne troškove. Prve fotografije letnih ispitivanja nedavno su se pojavile i potvrdile da je program prešao iz razvojne u fazu praktične evaluacije novog naoružanja. Donosimo više o sustavu za borbu protiv sveprisutnih dronova iza kojeg stoji tvrtka TDA Armements, članica multinacionalne kompanije Thales

Razvoj bespilotnih letjelica, posebice jeftinih kamikaza-dronova poput iranskog Šahida 136 i sustava slične kategorije, prisilio je vodeće svjetske zrakoplovne sile na preispitivanje ekonomike protuzračne borbe. Tradicionalna upotreba skupih vođenih projektila zrak-zrak protiv ciljeva čija je pojedinačna vrijednost višestruko manja pokazala se operativno i financijski neodrživom, stoga je Francuska pokrenula razvoj programa integracije lansera Telson 12 JF na avione tipa Rafale u borbenim inačicama C i M.

Telson 12 JF je višecijevni lanser namijenjenom ispaljivanju dvanaest laserski vođenih raketa kalibra 68 milimetara tipa Aculeus-LG. Na Rafaleu su tijekom testiranja uočena dva takva lansera, što mu omogućuje nošenje ukupno 24 precizno navođene rakete, a takva konfiguracija predstavlja značajno povećanje broja raspoloživih presretačkih sredstava u usporedbi s klasičnim projektilima MICA ili Meteor.

Un Rafale équipé de roquettes guidées laser aperçu à Istres. Les essais ont donc enfin démarré. Ici une nacelle Thalès JF12, donc 24 roquettes 68mm au total. Une corde de plus à l'arc du Rafale, la chasse au Shahed est OUVERTE ! pic.twitter.com/6v0xSMkUJ1 — bruno aviation (@Bruno_Aviation) April 16, 2026

Iskustva iz sukoba na Bliskom istoku i u Ukrajini pokazala su da masovna upotreba bespilotnih letjelica stvara ozbiljan problem iscrpljivanja skupih protuzračnih projektila. Francusko ratno zrakoplovstvo tijekom operacija zaštite savezničkog zračnog prostora koristilo je projektile MICA protiv dronova, pri čemu je omjer cijene presretača i cilja bio izrazito nepovoljan. Upravo je zbog toga pokrenut program LADAC, čiji je cilj razviti ekonomično rješenje za uništavanje bespilotnih letjelica s borbenih aviona. Racionalno upravljanje zalihama skupih projektila Letna ispitivanja sustava provedena su u ispitnom centru tvrtke Dassault Aviation u francuskoj zračnoj bazi Istres, gdje je eksperimentalni Rafale M1 prvi put fotografiran s ugrađenim lanserima Telson 12 JF. Prema dostupnim podacima, program testiranja obuhvatio je procjenu aerodinamičkog utjecaja lansera na letne karakteristike Rafalea, ispitivanje njegove kompatibilnosti s postojećim nosačima naoružanja i integraciju s AESA radarom tipa RBE2.

Rafale Izvor: Društvene mreže / Autor: STEALTH

Također je povezan s ciljničkim sustavom Talios radi laserskog označavanja ciljeva, a provjeren je i rad sustava u uvjetima elektroničkog ratovanja. Potom su obavljena bojeva gađanja bespilotnih ciljeva tijekom različitih profila leta, a posebna je pozornost posvećena mogućnosti da pilot samostalno otkriva, prati, označava i uništava bespilotne letjelice bez pomoći vanjskih platformi, s time da sustav koristi radar RBE2 za otkrivanje ciljeva dok Talios osigurava kontinuirano lasersko osvjetljavanje mete sve do pogotka raketom Aculeus-LG. Valja reći da spomenuta raketa koristi lasersko navođenje i namijenjena je preciznom djelovanju protiv malih i srednjih ciljeva, a domet joj iznosi približno pet kilometara te joj je preciznost pogodaka manja od metra. Lanser Telson 12 JF pak ima masu od oko 85 kilograma bez streljiva te omogućuje pojedinačno ili rafalno lansiranje raketa koje se mogu programirati tijekom leta.

Rafale i nova raketa protiv dronova Izvor: Društvene mreže / Autor: STEALTH

Za razliku od projektila MICA ili Meteor, čija je primarna namjena zračna borba protiv borbenih aviona, Aculeus-LG predstavlja specijalizirano i višestruko jeftinije sredstvo za uništavanje dronova, krstarećih projektila i drugih sporijih ciljeva. Time se omogućuje racionalnije upravljanje zalihama skupih projektila dugog dometa. Najznačajniji europski iskorak Stručnjaci ocjenjuju da integracija sustava Telson 12 JF značajno proširuje spektar zadaća koje Rafale može izvršavati tijekom jedne misije. Osim presretanja neprijateljskih lovaca i izvođenja udara po ciljevima na zemlji, zrakoplov dobiva sposobnost obrane vlastitih snaga od rojeva bespilotnih letjelica bez nepotrebnog trošenja strateških projektila.

Rafale Izvor: Društvene mreže / Autor: The RedLine Reports

Dodatna prednost sustava jest velika količina raspoloživog streljiva. Dok Rafale standardno nosi ograničen broj projektila zrak-zrak, konfiguracija s dva Telsonova lansera omogućuje višestruko veći broj presretanja prilikom jednog leta, što je osobito važno u scenarijima masovnih napada bespilotnim letjelicama. Vojni analitičari navode da program Telson 12 JF odražava širi trend prilagodbe zapadnih zračnih snaga novim prijetnjama. Umjesto stvaranja potpuno novih presretača, Francuska je iskoristila postojeće tehnologije i u vrlo kratkom roku razvila sposobnost koja značajno povećava učinkovitost Rafalea u protudronskim operacijama. Takav pristup pokazuje važnost modularne integracije naoružanja i sposobnost suvremenih borbenih platformi da se brzo prilagođavaju promjenama na bojištu.

Rafale Izvor: Društvene mreže / Autor: Jetline Marvel