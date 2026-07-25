hrvatski piloti na terenu

Zapovjednik Milan Došen o paklu u Francuskoj: 'Tamo je, nažalost, katastrofa'

I.J.

25.07.2026 u 20:41

Zapovjednik eskadrile Milan Došen
Zapovjednik eskadrile Milan Došen Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot/Nova TV
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Hrvatski piloti u Francuskoj se bore s vatrom koja je progutala površinu veličine Krka. Nakon što su sanirali požar kod grada Nîmesa, hrvatski kanader hitno je prebačen u okolicu Bordeauxa.

'Tamo je, nažalost, katastrofa, ne znam kako bih to drugačije rekao. Ogroman je požar, gori čak 40.000 hektara, što je vatrena linija od 25 kilometara. To se po površini može usporediti s cijelim otokom Krkom ili Gradom Zagrebom', opisao je za Dnevnik Nove TV zapovjednik eskadrile Milan Došen stanje u Francuskoj.

Ondje su u pomoć su stigle i posade iz Češke, Slovačke, Švedske pa čak i Australije, a u zraku je u istom trenutku djelovalo čak 20 različitih letjelica.

'Takve su operacije puno zahtjevnije nego kada radite kod kuće. Ne poznajete teren, a kada na istom prostoru leti više različitih tipova letjelica i primjenjuju se različiti načini rada, koordinacija mora biti besprijekorna. Morate u svakom trenutku točno znati što radite', objasnio je Došen.

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