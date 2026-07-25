Stručnjak objasnio zašto se na ravnoj autocesti stvaraju gužve iako nema nesreće ni radova

Svake turističke sezone, kada se na hrvatskim autocestama stvore kilometarske kolone, često se može čuti kako je zastoj nastao zato što je 'netko bez razloga zakočio'. Iako se takvo objašnjenje čini logičnim, prometni stručnjak Željko Marušić u svome tekstu za medij autoportal piše da ono opisuje samo način na koji se kolona širi, a ne i njezin stvarni uzrok.

Prema temeljnim zakonima prometnog toka, navodi ovaj stručnjak gužva nastaje u trenutku kada broj vozila koja dolaze na određeni dio autoceste premaši broj vozila koja ga u istom vremenu mogu napustiti. Tada dolazi do akumulacije vozila, povećava se gustoća prometa, smanjuje prosječna brzina i formira se kolona.

Marušić upozorava i da svaka autocesta ima svoj kapacitet, odnosno maksimalan broj vozila koji može sigurno i protočno propustiti u određenom vremenu. Prometni tok, nastavlja, određuju intenzitet prometa, gustoća vozila i njihova prosječna brzina. Dok su dolazak i odlazak vozila uravnoteženi, promet teče bez poteškoća. No, čim prometna potražnja premaši raspoloživi kapacitet, nastaje zastoj.